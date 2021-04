La fuggitiva, Valerian e la città dei mille pianeti o Ben Hur? La tv del 5 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 5 aprile su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “La fuggitiva”, con Vittoria Puccini. Verranno proposti due episodi: nel primo, Arianna è in apparenza una donna come tante: madre di Simone e moglie di Fabrizio, assessore regionale all’urbanistica. Una sera, dopo aver presentato l’inaugurazione di un importante polo residenziale, Fabrizio viene ucciso in casa e Arianna accusata. La donna riesce a fuggire, portando con sé Simone. Sulle sue tracce, il commissario Berti e l’agente Michela Caprioli, decisi a catturarla…

Nel secondo, Arianna, in fuga con Simone, si rifugia nella comunità educativa di Suor Donata, in cui è stata ospite da ragazza, dopo il ritorno da Sarajevo. Scoperta da Michela, è costretta a fuggire e a lasciare il bambino, che torna dai nonni…

Su Canale5 alle 21.45 l’appuntamento è con “L’isola dei famosi”.

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposta una nuova puntata di “Città segrete”. Corrado Augias ci conduce alla scoperta di Venezia.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Ben Hur”; su Italia1 alle 21.20 “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar”; su La7 alle 21.15 “Al vertice della tensione”; su Rai4 alle 21.20 “Valerian e la città dei mille pianeti”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Il servizio da the”; su Iris alle 21 “Le due vie del destino” e su Italia2 alle 21.10 “Wolfhound – Un eroe in lotta per la libertà”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione di “Sciarada – Il circolo delle parole”. In occasione del Dantedì 2021 il linguista Giuseppe Antonelli presenta una puntata dedicata alla Divina Commedia: il Paradiso di Dante con l’esegesi del linguista Luca Serianni e le letture di alcuni personaggi del mondo della cultura. A seguire una lezione di Luca Serianni sul canto XXXIII del Paradiso.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra alle 21.05 la replica de “Le Iene show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

