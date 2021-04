Pasqua e Pasquetta con poche nuvole, ma da martedì si va sotto zero - BergamoNews

E le temperature quasi estive dei giorni scorsi sono già un ricordo. Sabato un’aria fredda ha cambiato le carte in tavola: con Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo vediamo cosa succederà nei cieli di Bergamo.

ANALISI GENERALE

Dopo il veloce transito di sabato sulla Lombardia di un nucleo di aria fredda, che ha portato delle brevi precipitazioni e locali fenomeni temporaleschi sui settori centrali di alta pianura, domenica e lunedì assisteremo ad una rapida rimonta anticiclonica con clima generalmente asciutto in pianura e temperature nella media, addensamenti pomeridiani sui settori alpini e prealpini ma con scarse probabilità di precipitazioni. Martedì 6 aprile un profondo vortice depressionario situato sul nord Europa, piloterà correnti artiche (molto fredde per il periodo) verso lo scacchiere meridionale europeo e di fatto sulla nostra regione. Pertanto assisteremo ad un repentino calo delle temperature e, aumento dell’instabilità atmosferica nelle ore centrali della giornata con possibili episodi temporaleschi sui settori centro orientali lombardi. Da giovedì 8 temporanea ripresa anticiclonica, clima asciutto ma con temperature ancora inferiori alla media del periodo.

POSSIBILI GELATE NOTTURNE NELLE ZONE PIANEGGIANTI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ.

Domenica 4 aprile 2021

Tempo Previsto: Al primo mattino, sui settori centro meridionali, ampi rasserenamenti in estensione nel corso della mattinata ai restanti settori. Formazione di addensamenti cumuliforme nel primo pomeriggio sui settori alpini e prealpini, ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Temperature: In calo sia nei valori massimi, che in quelli minimi. Massime in pianura comprese tra 14/17°C con valori attorno a 18/19°C nelle aree densamente urbanizzate.

Minime in pianura comprese tra 7/9°C con valori attorno a 10°C in ambito metropolitano.

Lunedì 5 aprile 2021

Tempo Previsto: Inizialmente poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità iniziando dai settori occidentali dovuto al passaggio di innocue bande nuvolose. Precipitazioni assenti.

Temperature: In temporaneo lieve aumento. Massime comprese tra 14-17°C con valori prossimi a 19°C in area metropolitana.

Minime comprese tra 10-13°C con valori attorno a 14°C in ambito metropolitano.

Martedì 6 aprile 2021

Tempo Previsto: Dapprima poco nuvoloso ovunque. Rapido aumento della nuvolosità dal tardo mattino ad iniziare dai settori alpini e prealpini. Precipitazioni o rovesci anche accompagnati da colpi di tuono, in possibile estensione (limitatamente) alle pianure centro orientali nel corso del pomeriggio. Neve oltre 500-800 metri.

Temperature: Massime in forte calo comprese tra 6-8°C. Minime comprese tra 5-7°C