Incidente nella notte ad Albino, l’elisoccorso e due ragazzi feriti - BergamoNews

Poco dopo le 23, sabato notte, in un incidente in via Pradella, ad Albino, sono rimasti feriti due giovani, un ragazzo e una ragazza.

Stando a una prima ricostruzione il sinistro avrebbe coinvolto la sola vettura su cui viaggiavano i due ventenni: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e dopo un volo di circa 8 metri la macchina si è ribaltata su un fianco.

Due i ragazzi feriti, per uno dei quali si è mobilitato l’elisoccorso che l’ha portato agli Spedali Civili di Brescia.

L’altro è invece stato soccorso dai sanitari dell’Areu ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri della Compagnia di Clusone, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Bergamo.