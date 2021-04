Una serata tra amici, Ben Hur o F.B.I? La tv del 3 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 3 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Una serata tra amici”. Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica.

Su Canale5 alle 21.25 verrà proposta una nuova puntata di “Amici” di Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Amore folle”: durante una Quinceañera, festa molto sentita in molte comunità latino-americane, un uomo armato irrompe in un locale messicano, fa fuoco ed uccide la festeggiata e sua madre…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Città segrete”. Corrado Augias conduce gli spettatori alla scoperta di Palermo.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Speciale Eden – Missione Pianeta”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Ben Hur”; su Italia1 alle 21.15 “Bigfoot junior”; su Rai5 alle 21.15 “7 Minuti”; su La7D alle 21.30 “Risvegli”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Nella tua vita”; su Iris alle 20.05 “Duplicity”; e su Italia2 alle 21.10 “Cube – Il cubo”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Narcos: Messico”. Il leader dei narcotrafficanti di Guadalajara, Félix Gallardo, deve fare i conti con i conflitti che si stanno creando all’interno del cartello mentre l’agente DEA Walt Breslin gli sta col fiato sul collo.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.05 la replica de “Le Iene show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.