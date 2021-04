Terzo mandato per sindaci di comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti? A Bergamo riguarda 161 paesi - BergamoNews

Rendere possibile il terzo mandato anche per i sindaci dei comuni che hanno più di 5mila e meno di 15mila abitanti. La modifica al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a cui sta lavorando anche il deputato bergamasco di Cambiamo! Alessandro Sorte, arriverà in commissione affari costituzionali e bilancio il prossimo 12 aprile.

“L’articolo 20 (quello che disciplina i mandati dei primi cittadini, ndr) propone di rendere coerenti le norme del Tuel con la nuova legge n.158 del 2017 che introduce misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5mila abitanti – si legge nel testo -, superando il vincolo del doppio mandato e rimettendo esclusivamente ai cittadini la scelta se riconfermare o no il sindaco uscente. In questi comuni, del resto, è a volte difficile, se non impossibile, trovare dei candidati per la carica di primo cittadino”.

“La norma – si legge ancora – prevede che anche per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti il divieto di immediata rielezione si applichi dalla scadenza del terzo mandato”.

Nella Bergamasca sono 7 i comuni che hanno più di 15mila abitanti (Bergamo, Treviglio, Dalmine, Seriate, Romano di Lombardia, Caravaggio, Albino) e 75 i paesi che hanno meno di 5mila residenti, mentre sono 161 i comuni che hanno tra i 5mila e i 15mila abitanti. In quest’ultimi, se la modifica dovesse davvero andare in porto, i sindaci potranno presentarsi per la terza volta consecutiva alle elezioni.