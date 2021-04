Pasqua, tributo ai Beatles e commedie dialettali: gli eventi del week-end - BergamoNews

Anche nel “week-end lungo” di Pasqua e Pasquetta saranno in vigore importanti restrizioni anti-Covid. Proseguono le limitazioni negli spostamenti e l’organizzazione di iniziative online: vi proponiamo la panoramica degli eventi promossi da realtà orobiche da sabato 3 a lunedì 5 aprile.

Il programma delle celebrazioni pasquali presiedute dal vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi per la settimana santa prevede: sabato 3 aprile alle 8.45 in Cattedrale “Liturgia delle Ore” e alle 20 in Cattedrale “Veglia Pasquale”; domenica 4 aprile alle 10.30 in Cattedrale “Solenne Celebrazione Eucaristica” e alle 17 in Cattedrale “Vespri”.

Sabato 3 aprile alle 11 alla Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo verrà celebrato il suggestivo “Ufficio delle Tenebre”: nella Basilica oscurata si terrà l’Ufficio di Letture con salmi e brani scritturistici e patristici che fanno riferimento al dolore di Maria e con il canto dei Responsori delle Tenebre, quest’anno quelli composti da Lorenzo Perosi e pubblicati nel 1899, l’anno seguente la sua nomina a Maestro perpetuo della Cappella Musicale Sistina in Vaticano, oltre al Vexilla Regis in gregoriano e al suggestivo Christus factus est di Giovanni Matteo Asola (1524-1609).

Sabato 3 aprile alle 21 in streaming dal teatro Filodrammatici di Treviglio si potrà assistere al concerto “Revolver – The Beatles Tribute Band”.

Da anni sono considerati tra le migliori formazioni in assoluto del panorama italiano nel loro genere che suona i Beatles come i Beatles.

Propongono un tributo fedele, sia negli arrangiamenti che nelle armonie corali.

L’evento si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook del Teatro Filodrammatici oppure è possibile partecipare proprio come se si fosse in teatro: sul sito www.teatrofilodrammaticitreviglio.it acquista il biglietto al costo di €5, accedi alla piattaforma digitale, accendi la webcam e interagisci dal vivo con la band.

Scopri i dettagli: https://www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/…/revolve…/

Domenica 4 aprile alle 17 dal teatro Filodrammatici di Treviglio andrà in scena in streaming la commedia dialettale “Öna famèa quase normàl”, di Carlo Berera.

La commedia vuol raccontare la vita di una famiglia come tante, nel contesto dei problemi, di tutti i giorni, che scaturiscono innanzi tutto dalla poca disponibilità di denaro e dalle esigenze personali di ogni componente, con la sola prerogativa di avere qualcosa in più dello stretto necessario. La morale della commedia è che la famiglia rimane unità se tutti i suoi componenti sono associati da un interesse comune, specialmente nel campo affettivo, che comporta, però, dedizione, sacrificio e bontà d’animo.

Personaggi e interpreti:

Martino Paoletti – impiegato statale – G.Franco Mismara

Luisa Lucini – 2° moglie di Martino – Nadia Capella

Franca – figlia di Martino – Irvana Magri

Carla – figlia di Luisa – Ilaria Fumagalli

Battista Attenti – amico di casa Paoletti – Luigi Colombo

Nando Testa – gestore supermercato – Federico Lussana

Aldo Fontana – socio di Nando – Antonio Alborghetti

Ernesto Rubini – collega di Martino – Attilio Fumagalli

Remo Doneda – padrone di casa – Ugo Mascadri

Nina Passi – domestica – Cinzia Persico

Berto Rossi – commesso – Marco Longhi.

Domenica 4 aprile alle 21 dal teatro Filodrammatici si potrà vedere in streaming la commedia dialettale “Tor, toreri e tri gos”.

A Palma Blanca, in Spagna, arriva Tele Bergamo per intervistare due bergamaschi che hanno fatto fortuna con le loro attività. Si tratta di Francesco (in arte Francisco el Ballador), famoso per la scuola di ballo, e Adelio, proprietario di un ristorante la cui specialità è la “bistecca di toro”. Mentre l’attività di Francisco el Ballador va a gonfie vele, il ristorante di Adelio è in difficoltà per mancanza di materia prima. Infatti Ramirez, organizzatore di corride, non è più in grado di fornigli carne di toro, perché da due mesi un terribile toro riesce a sconfiggere tutti i toreri e, per regolamento, non può essere sostituito da altri tori. Per abbatterlo si manda allora a chiamare El Manolo, il più grande toreador del mondo. Nel frattempo giunge da Bergamo una comitiva di bergamaschi composta da un gruppo di donne che vogliono frequentare il corso di flamenco e da un gruppo di uomini, fra cui un allevatore alla ricerca di un toro per le sue vacche e un aspirante ipnotizzatore che ama vestirsi da Gioppino e che sfiderà El Manolo nella corrida. Chi dei due vincerà? O forse ancora una volta vincerà il toro?

Regia di Fabrizio Dettamanti

Musiche di Fabrizio Dettamanti e Luciano Vezzoli

Personaggi e interpreti

Zacarias, pittore: Luciano Ubbiali

Señor Ramirez, organizzatore di corride: Emilio Artina

Manuelito, aiutante di Ramirez: Federico Locatelli

Maria Bonita, ballerina di flamenco: Orietta Bertoli

Manolo, Torero: Antonio Esposito

Isabel, Gitana: Valentina Ranica

Paolo de Paolis, inviato di Tele Bergamo: Mario Binetti

Ruggero, cameramen: Angelo Sottocornola

Francisco el Ballador, maestro di flamenco: Franco Valenti

Adelio, gestore del ristorante: Tarcisio Prussiani

Angela, sorella di Adelio: Giovanna Cattaneo

Lina, cugina di Adelio e Angela: Margherita Cattaneo

Arianna, alunna di ballo: Lucia Rossi

Ottavia, alunna di ballo: Betty Corti

Roberta, alunna di ballo: Giovanna Assi

Dada, alunna di ballo: Luisa Locatelli

Vittorio, allevatore: Claudio Assi

Carletto, amico di Vittorio: Umberto Ubbiali

Silvio, amico di Vittorio: Corrado Pecis

Alex, ipnotizzatore, fratello di Dada: Fabri Cadè.