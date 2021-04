"Over 80 non ancora vaccinati, ecco come fare per la somministrazione" - BergamoNews

“L’Assessore Moratti ha comunicato che i cittadini lombardi over 80 che non hanno aderito alla campagna #antiCOVID o non sono stati ancora chiamati possono recarsi dal 7 all’11 aprile al centro vaccinale più vicino muniti di carta d’identità e tessera sanitaria e saranno vaccinati”, lo ha reso noto il consigliere regionale bergamasco Niccolò Carretta.

“Se non deambulanti potranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale o chiamare il numero verde 800.894.545, così sempre chiamando il numero verde per avere informazioni sul centro vaccinale più vicino”.

La comunicazione arriva nel giorno del V-day, sabato 3 aprile, interamente dedicato alle vaccinazioni per “over 80”, da circa 3.000 somministrazioni nella Bergamasca.

Le tre ASST – Papa Giovanni XXII, Bergamo Est e Bergamo Ovest – procederanno con 2.920 inoculazioni tra prima e seconda dose.