Bergamo, furto all'Edilcassa: 48enne bresciano scovato grazie alle telecamere - BergamoNews

Mercoledì 31 marzo il personale Volanti è intervenuto in via San Giorgio per un furto all’Interno degli Uffici dell’Edilcassa di via San Giorgio a Bergamo.

Il furto ha interessato le macchinette distributrici di alimenti e bevande che sono state visibilmente danneggiate. Il responsabile della struttura ha raccontato agli agenti che nei giorni precedenti aveva subito un altro furto.

Dopo aver consegnato dei frame del sistema di video sorveglianza gli operatori della Volante sono risaliti all’identità del soggetto, nato a Iseo (BS) nel 1973, cittadino italiano con numerosi precedenti penali.

L’uomo, rintracciato da personale Volanti, è stato fermato e deferito all’AG per i furti .