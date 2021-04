Atalanta, torna il campionato: arriva l'Udinese, da battere per mantenere il terzo posto - BergamoNews

Chiusa la parentesi dedicata alle gare di qualificazione per i Mondiali del Qatar, ecco riaffacciarsi il campionato con l’Atalanta pronta a sfidare al Gewiss Stadium l’Udinese. Si tratta della 29ma giornata di serie A, con le due formazioni reduci rispettivamente dalla convincente vittoria di Verona e dalla sconfitta casalinga contro la Lazio.

Le partite post gare della nazionale sono sempre particolari, perché ovviamente incidono i minuti giocati, gli eventuali infortuni, le trasferte più o meno lunghe che i giocatori si sono dovuti sorbire. E, purtroppo in questo senso, la squadra atalantina offre molti uomini alle rispettive squadre nazionali, tanto che diversi giocatori hanno disputato tutte e tre le gare.

Detto ciò, si tratta per l’Atalanta di un match da cercare assolutamente di vincere, per mantenere il terzo posto in graduatoria in coabitazione con i campioni d’Italia della Juventus impegnati nel derby della Mole.

La compagine di Gotti si è ampiamente tirata fuori dalle sabbie mobili nelle quali si trovava qualche settimana fa e ora naviga tranquilla al 12mo posto della graduatoria con 33 punti, decisamente lontana dalle zone pericolose.

Trovandosi pertanto in quella parte di classifica nella quale non si rischia nulla, ma nel contempo non si può ambire a traguardi europei, ecco che l’Udinese giocherà certamente queste ultime partite di campionato con la mente serena (come affermato anche dal Gasp) e con l’obiettivo di togliersi qualche soddisfazione, magari vincendo contro squadre blasonate.

Questo aspetto, unito ad un modulo di gioco che tende più a spezzare quello degli avversari che non a costruire il proprio, fatto di difesa e contropiede, costituiscono i pericoli che l’Atalanta dovrà cercare di neutralizzare se vorrà portare a casa i tre punti.

Anche perché l’Udinese ha in rosa diversi ottimi giocatori, tra tutti quel De Paul che personalmente vedrei molto bene nella Dea del prossimo futuro.

La squadra di Gasperini gode ovviamente dei favori del pronostico, ma dovrà avere tanta pazienza nel caso in cui le cose non si dovessero mettere per il verso giusto nella prima parte della gara.

Le due formazioni si sono affrontate in casa nerazzurra in serie A per 36 volte: 13 le vittorie atalantine, 7 quelle udinesi e 16 i pareggi. Se consideriamo anche le partite disputate in Friuli (compresa la gara d’andata) la situazione si capovolge nettamente con 27 vittorie per l’Udinese, 22 per l’Atalanta e 24 pareggi.

La più recente vittoria nerazzurra è quella dello scorso torneo quando i bianconeri furono seppelliti da ben 7 reti (ad una): andarono a segno tre volte Muriel, due Ilicic ed una volta Pasalic e Diallo. L’ultimo pareggio è quello del torneo 2015-2016 allorché una rete di Zapata (allora bianconero) e una di Bellini sentenziarono l’1-1 finale. È datato invece dicembre 2016 l’ultimo colpaccio dei friulani in terra bergamasca: la partita fini per 1-3 grazie alla rete di Zapata, pareggio di Kurtic e uno-due finale di Fofana e Thereau.

La suddetta vittoria nerazzurra dello scorso anno rappresenta la partita con più reti segnate, mentre invece nel 2001-2002 i bianconeri si tolsero la soddisfazione di vincere a Bergamo per 1-5 (doppiette di Muzzi e Jørgensen).

Nella partita d’andata giocatasi a gennaio alla Dacia Arena (dopo che era stata rinviata causa pioggia l’iniziale data di dicembre), le due formazioni si divisero equamente la posta per effetto del vantaggio di Pereira e del pareggio del solito Muriel, in una gara piuttosto scarsa di emozioni.

In casa nerazzurra nessun particolare problema di formazione con il solo Hateboer al palo. Anche Pessina e Toloi, dopo la nazionale ed il caso di alcuni positivi al Covid, saranno del match.

Al contrario dei nerazzurri, le partite internazionali non hanno tolto molti elementi all’Udinese, con mister Gotti che può proporre contro l’Atalanta la formazione tipo, con alcuni dubbi di impiego come quello di Larsen (dopo l’impegno con la Danimarca) e di Deulofeu dopo il problema al ginocchio di qualche settimana fa.

Per la galleria degli ex rammentiamo che entrambi i cafeteros atalantini hanno giocato in Friuli: Duvan Zapata per 63 volte con 18 reti realizzate e Luis Muriel in 57 occasioni con 15 marcature.

Quindi massima concentrazione e avanti tutta: la Dea ce la può fare anche stavolta.