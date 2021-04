Atalanta-Udinese, la diretta del match - BergamoNews

Torna il campionato e l’Atalanta ospita l’Udinese per tenere il passo delle grandi, in zona Champions.

Gasperini sceglie il duo d’attacco tutto colombiano, con Zapata e Muriel. Alle loro spalle Malinovskyi. Torna titolare Gosens dopo il guaio muscolare che l’aveva fermato a Madrid.

La diretta del match:

Il secondo tempo

93′- Finisce qua: l’Atalanta vince ancora e si conferma al terzo posto.

90′- Ci saranno 3′ di recupero.

88′- Cosa si è mangiato Ilicic! Tutto solo davanti a Musso calcia incredibilmente a lato dal limite.

85′- Ultimo cambio per l’Atalanta: dentro Miranchuk al posto di Zapata.

77′- Cambia Gasperini: dentro Pasalic e Maehle, fuori Pessina e Malinovskyi.

71′- Ancora l’Udinese torna sotto con Stryger Larsen, che batte Gollini sfruttando appieno un grande assist di Molina.

61′- LA CHIUDE ZAPATA! Assist di Malinovskyi e zampata del colombiano, che non sbaglia a tu per tu con Musso.

51′- Protesta l’Atalanta per un presunto fallo nell’area bianconera non fischiato a Zapata. Il rigore sembrava solare, ma non per Manganiello.

49′- Girata di Pessina e gran bel riflesso di Musso che devia in corner.

45′- Si riparte con un doppio cambio per Gasperini: fuori Muriel e Gosens, dentro Ilicic e Djimsiti.

Il primo tempo

46′- Finisce qua, dopo 1′ di recupero, il primo tempo del Gewiss Stadium.

44′- Subito Pereyra, la riapre l’Udinese: destro preciso dal limite del Tucu, non ci arriva Gollini ed è 2-1.

43′- ANCORA LUIS MURIEL!! RADDOPPIO DELLA DEA!! Il colombiano, smarcato da una gran palla filtrante di Malinovskyi, supera Musso e deposita comodamente in rete.

38′- Malinovskyi col sinistro da fuori, Musso si deve distendere per parare!

34′- Problemi per Muriel, che si tocca l’anca.

33′- Ci prova de Roon da fuori, conclusione potente ma poco precisa che termina alta.

27′- Girata dal limite di Okaka, debole: para comodamente Gollini.

19′- MURIEL, VANTAGGIO DELL’ATALANTA!! Assist di Pessina e sinistro del colombiano che, complice una piccola deviazione di Bonifazi, beffa Musso in mezzo alle gambe.

15′- Malinovskyi da fuori, para Musso.

8′- Sta diluviando a Bergamo, intanto.

7′- Atalanta pericolosa! Muriel si beve tra avversari e prova un tiro-cross che Musso devia in corner.

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; de Roon, Freuler, Gosens, Pessina; Malinovskyi, Muriel, Zapata. All. Gasperini.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Okaka, De Paul, Walace, Pereyra, Molina, Zeegelaar; Braaf. All. Gotti.