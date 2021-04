Via Baschenis, a settembre il nuovo parcheggio: nei piani anche una rotatoria - BergamoNews

Per settembre 2021 è prevista la realizzazione del parcheggio di via Baschenis a Bergamo, tra l’ex distributore di benzina demolito nel 2018 e l’ex mercato ortofrutticolo attiguo alla biblioteca Tiraboschi, in estate al centro di un intervento di riqualificazione (LEGGI QUI).

Per l’area interessata di proprietà del Comune di Bergamo, gestita fin dagli anni ’70 dalla società ATB come area di sosta, si è resa necessaria una riqualificazione al fine di procedere alla sistemazione delle zone dove si sono verificati negli ultimi anni sprofondamenti ed abbassamenti del piano stradale a causa di pre-esistenti perdite d’acqua con formazione di scavernamenti.

Gli interventi (inseriti nel programma investimenti di ATB Mobilità del biennio 2020/2021) previsti nel progetto esecutivo, prevedono il rifacimento del parcheggio, che interessa un’area di 2.697 mq, e la realizzazione di 71 posti auto, di cui 3 riservati ai disabili (in numero maggiore rispetto al numero minimo richiesto dalla normativa).

“Sarà un parcheggio strategico e molto utile per tutta la città, specialmente la sera, per gli universitari frequentanti la vicina sede dell’Unibg in via dei Caniana, per gli studiosi della Tiraboschi e, anche, per i pazienti della clinica Palazzolo nelle vicinanze”, spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla.

“Il parcheggio sarà free flow, come quello dell’ex Gasometro alla Malpensata, vale a dire che non si prevede l’utilizzo di carta, ma ci sarà solo la lettura della targa – spiega Enrico Felli, presidente di Atb Bergamo – Se non ci saranno intoppi nella procedura d’appalto i lavori per il parcheggio potranno iniziare a giugno e per settembre dovrebbe essere realizzato”.

L’intervento non si limiterà alla realizzazione del parcheggio, “ma permetterà di attivare nuove rivisitazioni nella zona, come via San Bernardino e nella zona dell’ex distributore”, spiega Stefano Zenoni, assessore alla mobilità.

Dopo il parcheggio, infatti, è prevista la bonifica della zona dell’ex distributore (verso i mesi di settembre e ottobre) e la costruzione di una rotatoria, nel 2022.