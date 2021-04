Soddisfazione degli artigiani per la visita di Fontana alla Fiera di Bergamo - BergamoNews

Grande soddisfazione del presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini, per la visita, nel pomeriggio del 2 aprile, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all’assessore bergamasco Claudia Terzi, accompagnati dal direttore generale Asst Papa Giovanni XXIII Maria Beatrice Stasi, alla Fiera di Bergamo, dove in questi giorni gli artigiani volontari stanno riordinando il padiglione A per trasformarlo nel nuovo hub vaccinale al servizio della comunità.

Giambellini che fin dall’inizio ha guidato e coordinato questo esercito di imbianchini, muratori, cartongessisti, idraulici ed elettricisti, che nel tempo hanno trasformato il complesso da esposizione fieristica, in ospedale d’eccellenza, in centro tamponi e per finire in uno dei principali centri massivi per la campagna vaccinale rivolta alla popolazione, ha accolto i complimenti del presidente della regione, ricordando che “Ancora una volta quando c’è bisogno, gli artigiani ci sono e rispondono volentieri alla chiamata con la propria opera di alta professionalità e qualità. L’amore per il proprio territorio è nel dna di ogni artigiano così come l’orgoglio di “fare bene” il proprio lavoro ogni giorno, e la capacità di buttare il cuore oltre l’ostacolo, in particolare quando c’è in gioco la salute della propria comunità”.