Ribolla: "Va ridotta la tassa rifiuti alle attività commerciali chiuse" - BergamoNews

“A seguito della chiusura di molte attività durante la zona rossa – dichiara Alberto Ribolla, deputato e consigliere Comunale della Lega – condivido in toto la richiesta delle associazioni dei commercianti di Bergamo affinché la Tari sia ridotta, coma già avvenuto lo scorso anno”.

In un ordine del giorno presentato tre settimane fa, prosegue, “fa presentavo già questa richiesta per i bar ed i ristoranti. Il prolungarsi della zona rossa comporta gravi problemi per tutte le attività commerciali. Il Comune di Bergamo, tramite il cosiddetto fondone stanziato dal Governo su richiesta della Lega, sia con le risorse dell’avanzo 2020 che con quelle in arrivo per il 2021, ha il dovere di andare incontro alle attività chiuse che, per l’appunto, non producono rifiuti, riducendo l’importo della Tari”.

Per questo motivo, conclude Ribolla “ho presentato un ordine del giorno al bilancio di previsione, in discussione in questi giorni, affinché la tariffa della raccolta rifiuti venga ridotta per quelle attività che hanno subito una chiusura forzata e parallelamente mi adopererò a Roma affinché le risorse stanziate possano essere aumentate”.