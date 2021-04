Questa Pasqua sia la rinascita dei nostri ragazzi, la pandemia occasione di “vita nuova” - BergamoNews

In occasione della Pasqua, la Fondazione EFP Sacra Famiglia di Comonte ha voluto dedicare un momento speciale per scambiare gli auguri con gli studenti. Impossibile ritrovarsi fisicamente viste le disposizioni per il contenimento dei contagi che hanno riportato alunni e docenti alla didattica a distanza, ma grazie ad una diretta streaming gli oltre 200 studenti dell’Ente si sono riuniti per riflettere insieme ai loro insegnanti sul significato della Pasqua.

“In un anno segnato dalla pandemia – spiega Isabella Burgo, formatrice di religione – abbiamo voluto regalare ai nostri ragazzi alcune storie di speranza e coraggio, ingredienti fondamentali per affrontare non solo il presente ma anche la loro vita futura. E abbiamo deciso di farlo dando voce a testimoni straordinari, protagonisti di vere e proprie rinascite, che hanno raccontato come i momenti di estrema difficoltà possano trasformarsi in occasioni preziose e le avversità in opportunità”.

“Perché rinascere è ciò che fa la differenza, oggi più che mai – ha detto Don Cristiano Re -. O rinasci, o non ci presenteranno nuove prospettive. Ciascuno di noi deve scegliere se dedicare più energie a chiederci cosa non può fare nella vita perché ha dei limiti – e la pandemia ha dimostrato che i limiti non sono solo quelli derivanti da disabilità o traumi, ma anche quelli concreti e contingenti, che tutti noi abbiamo sperimentato nell’ultimo anno – oppure decidere di dedicare tempo ed energie a ciò che può fare. Questo cambia tutto, ed è l’essenza dell’esistenza stessa, che per essere buona deve saper rinascere, sconfiggere la paura, farsi guidare dalla speranza”.

A dare concretezza a questo messaggio di ripartenza sono state proprio le parole di forza e speranza dei protagonisti intervenuti.

“Sorridere sempre, nonostante le difficoltà” che è il senso alla base del progetto “Sorrisi nascosti, noi siamo qui per te” raccontato con sincerità e amore, attraverso il linguaggio dei segni, da Elisabetta Maio, professionista dedita all’impegno civile, attiva in diverse associazioni del territorio, compreso il Consiglio delle Donne al Comune di Bergamo.

“Diamo valore alla discesa, mettiamo da parte il nostro sconforto”. Queste le parole di Luca Foletti. “L’accettazione di ciò è il primo passo per Ri-nascere. Agganciamoci al nostro istinto creativo, alla forza del sentimento, sfidiamo i luoghi comuni”. E’ grazie a questa filosofia di vita che ha fondato il progetto Insieme Oltre le Onde, per raccogliere fondi a favore delle famiglie indigenti con bambini lungodegenti che stanno affrontando le cure negli ospedali di Bergamo e di Brescia.

E poi, la testimonianza di Mauro Bernardi, che ha trasformato la sua passione più grande, lo scii, in opportunità di ripartenza per aiutare ragazzi con disabilità.

L’augurio agli adolescenti duramente provati dai mesi dalla pandemia, in occasione della Pasqua, che viene dal profondo di tutti gli intervistati e dall’Ente, è dunque quello di aprirsi ad una nuova ‘rinascita’ , “quella faticosa, che da bambini e bambine li porterà ad essere ragazzi e ragazze – ha concluso la direttrice Bruna Capoferri – ma anche meravigliosa, perché darà un senso del tutto nuovo e personale alla loro vita. Nessuno può scegliere al loro posto se reagire o farsi abbattere dalle difficoltà, ma possiamo esortarli a non lasciarsi abbattere, e a coltivare fiducia e coraggio, prendendo esempio dalle storie di rinascita che oggi abbiamo ascoltato”.