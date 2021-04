L’è pròpe bù! Viaggio nel dialetto con MOGI Caffè e Chèi de Bèrghem - BergamoNews

L’ocasiù l’fà l’òm làder (ma con buone intenzioni): da un anno a questa parte ci siamo concentrati sui dettagli, sui fondamentali e sulle emozioni inaspettate. Abbiamo riscoperto piccole e grandi gioie, cominciando dai gesti quotidiani come impastare il pane, dedicarci al giardinaggio, coltivare passioni e affetti, anche a distanza. Abbiamo letto e ascoltato storie da raccontare e tramanda- re. Scava scava, siamo andati a ritrovare anche le nostre radici. In questo viaggio nei luoghi vicini, ci siamo appassionati al dialetto bergamasco: così nasce la collaborazione tra MOGI Caffè e Chèi de Bèrghem, per tutti quelli che hanno la memoria corta e fan del nò regordàss del nas a la bóca una bandiera.

Il gruppo di Chèi de Bèrghem dal 2015 racconta la città e la sua poesia – fatta non solo di parole ma anche di luoghi, volti e tradizioni – con la voce del dialetto.

Il bergamasco a volte è sfassàt ma parla schietto e limpido, la spüda fò senza troppi giri di parole: genuino e sincero, come un buon caffè. Ed è da questa comunanza di carattere – quando un caàl de rassa incontra un suo compare ed è chiaro che a l’gh’è sóta ergót – che nasce un nuovo, di- vertente progetto per raccontare le parole e i volti di Bergamo e provincia. Un viaggio trai bar e i baristi che hanno scelto MOGI e presentano il caffè ac- compagnato dai tovaglioli personalizzati con i detti di Chèi de Bèrghem. Non si tratta di gran bordèl e poca lana: se gh’è la giusta sponda e bune i spale si creano sodalizi di affinità. Quando non vi sentite miga tàt per la qual, se a metà mattina vi ciapà sónch, se c’è una voglia che vi fà gatigolì, regalatevi una pausa con un buon caffè e un detto bergamasco per un po’ di energia.

Il viaggio continua con Chèi de Bèrghem: fà mia sterlöch, l’è una bèla storia! Issé che s’fà!