Fontana negli hub della Bergamasca, prima tappa Clusone: "Qui fino a 1500 vaccini al giorno" - BergamoNews

È iniziata da Clusone la visita del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai centri vaccinali anti-Covid della Bergamasca, in programma venerdì 2 aprile.

Insieme al responsabile del piano vaccini regionale Guido Bertolaso e ad una delegazioni di politici locali (tra cui il sindaco di Clusone Massimo Morstabilini e il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli) ha visitato la palestra del palazzetto dello sport, utilizzata durante l’anno per gli allenamenti dell’Atalanta e trasformata in hub vaccinale.

“A pieno regime – spiegano dalla Regione – la struttura può contare su 10 linee per somministrare fino a 1.500 vaccini al giorno”.

La visita del governatore è proseguita in mattinata a Zogno, mentre nel primo pomeriggio sarà in città per chiudere la visita a Dalmine e Chiuduno.

Il centro della Valle Brembana è in corso di allestimento e sarà operativo dal 12 aprile. Saranno 6 le postazioni che permetteranno 864 somministrazioni al giorno.