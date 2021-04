Djimsiti e Malinovskyi spremuti, Zapata e Muriel riposati: chi gioca contro l'Udinese? - BergamoNews

Il rientro dalle trasferte con le nazionali è diventato un pericoloso rebus per l’Atalanta, ora che il suo parco giocatori ha raggiunto un livello tanto importante. E sabato, alle 15, c’è il match casalingo con l’Udinese.

Gasperini, a eccezione di Toloi e Pessina che sono in attesa del via libera di Ats dopo i casi di Covid registrati dall’Italia di Mancini, ha ritrovato giovedì sul campo i dodici giocatori che hanno risposto alle chiamate dei rispettivi ct e ha potuto valutarli in vista della gara con i friulani.

Il caso ha voluto che, causa pandemia, le partite di qualificazione ai Mondiali del 2022 siano state rinviate in Sudamerica, così i colombiani Zapata e Muriel sono rimasti a Zingonia a mettere benzina nelle gambe in vista del rush finale di una stagione che vede i nerazzurri ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e per la vittoria finale della Coppa Italia.

Tra i nazionali più spremuti ci sono sicuramente Djimsiti e Malinovskyi, che hanno giocato tutti i 90′ delle tre gare in programma con Albania e Ucraina. Tre match disputati anche per Ilicic, che di fatto ha giocato come Djimsiti e Malinovskyi (solo in un’occasione è stato sostituito al minuto 87).

Il danese Maehle ha nelle gambe 176′ (e un gol), mentre lo svizzero Freuler ha giocato per 151′. Sopra i 100′ in campo anche Pasalic (127′ con la Croazia) e Miranchuk (106′ con la Russia).

Ci sono poi i due azzurri Toloi e Pessina, impiegati da Mancini solo nel match di mercoledì sera contro la Lituania: il primo ha giocato l’intera partita, mentre Pessina è stato sostituito al 62′. Per loro, che potranno svolgere solo la rifinitura con il resto del gruppo, Gasperini farà un’ulteriore valutazione.

Rafael Toloi in azione mercoledì sera in Lituania-Italia

Tra i meno impiegati de Roon e Gosens: l’olandese ha giocato solo contro la Turchia 62′, mentre il laterale tedesco è sceso in campo 56′ mercoledì sera contro la Macedonia.

C’è infine Kovalenko, impiegato solo 23′ con la nazionale ucraina.

Contro l’Udinese Gasperini potrebbe far riposare sia Djimsiti che Malinovskyi, per puntare su un undici molto simile a questo: uno tra Gollini e Sportiello in porta; Toloi (o Caldara) in difesa con Romero e Palomino; centrocampo con Maehle e Gosens sulle due fasce e la coppia de Roon-Freuler al centro; davanti Pessina alle spalle di Muriel e Zapata.