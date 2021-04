Custodiva in casa droga e 26mila euro: arrestato a Telgate - BergamoNews

Venerdì mattina i militari della Compagnia carabinieri di Bergamo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un 42enne residente a Telgate. Avendo notato negli ultimi giorni un anomalo via vai di diverse autovetture dall’indirizzo dell’uomo, i militari della stazione di Grumello del Monte lo hanno atteso mattina e fermato all’uscita di casa.

Nervoso durante il controllo, è stato quindi condotto alla sua abitazione per effettuare una perquisizione durante la quale i militari hanno trovato, nascosta dietro a un pannello in cartongesso in cucina, una busta di cellophane contenente circa 200 grammi di marijuana mentre, all’interno di una cassaforte, nella camera da letto, sono state trovate banconote di vario taglio, soprattutto da 20 e 50 euro, per un totale di circa 26.000,00 euro, e 35 grammi circa di cocaina.

Proseguendo il controllo i militari hanno trovato, infine, altri 80 grammi di marijuana nascosti in un cassetto e contenuti in un contenitore per tabacco, insieme a materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato dunque condotto in caserma dove è stato dichiarato in stato di arresto e poi condotto, su disposizione del P.M. alla casa circondariale di Bergamo.