Cucina giapponese e cinese, Nera Sushi: “All you can eat molto apprezzato” - BergamoNews

Vi piace la cucina giapponese? E avete già provato quella cinese? Al ristorante “Nera Sushi”, a Bergamo in via per Grumello 60, si possono gustare tanti piatti di queste due grandi tradizioni orientali.

Il locale, che ha aperto nel 2017, punta sulla qualità del cibo e su prezzi competitivi, ma anche sulla piacevolezza dell’ambiente, la cura del servizio e la gentilezza del personale, pronto a soddisfare le esigenze della clientela e a creare un’atmosfera familiare. Il titolare, Andrea, spiega: “Per noi l’accoglienza è molto importante e vogliamo che quando il cliente si reca da noi si senta come se fosse a casa propria. Per questo prestiamo parecchia attenzione ad accoglierlo nel modo migliore, a fornire ogni indicazione utile e a rispondere con cordialità a ogni richiesta. In modo particolare viene molto apprezzata la formula all you can eat, che offre l’opportunità di mangiare tutto quello che si vuole, senza limiti, a prezzi molto convenienti”.

Il menù è molto ampio e variegato. Andrea evidenzia: “Proponiamo una ricca scelta di prelibatezze in grado di accontentare ogni palato spaziando fra numerose tipologie di sushi, che differiscono l’una dall’altra per ingredienti e preparazione, ma anche sashimi e molto altro ancora. Sono molto richiesti nigiri, maki (hosomaki, uramaki, temaki e futomaki), rolls, donburi e onigiri, disponibili in svariate ricette”.

Guardando al prossimo futuro, infine, Andrea conclude: “Il nostro obiettivo è continuare a garantire la stessa qualità, la varietà e i prezzi che da sempre ci contraddistinguono e piacciono ai clienti. Grazie a loro in questi anni ci siamo consolidati e abbiamo potuto diventare un riferimento per gli amanti della cucina giapponese e cinese”.

Per avere ulteriori informazioni e per prenotarsi telefonare al numero 035260106 – 3315084593.

Rimani aggiornato accedendo alla pagina Facebook “Nera Sushi”.