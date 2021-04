Campionati Italiani, oro e pass europeo per Francesca Fangio nei 200 metri rana - BergamoNews

Finale al cardiopalma per Francesca Fangio, protagonista della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto.

L’atleta allenata dal trevigliese Renzo Bonora ha infatti infiammato le acque di Riccione aggiudicandosi il titolo nazionale nei 200 metri rana al termine di un acceso duello con Lisa Angelini.

Nonostante un infortunio patito il giorno prima in allenamento, la portacolori dell’In Sport Rane Rosse ha preso le redini della gara sin dal mattino firmando il miglior tempo in batteria.

Le difficoltà fisiche non hanno fermato la 25enne livornese che si è aggiudicata il testa a testa con la senese della Virtus Buonconvento toccando la piastra con soli sei centesimi di vantaggio.

In grado di fermare il cronometro in 2’25”10, Francesca Fangio ha quindi abbattuto il limite imposto per gli Europei in programma a Budapest dove la toscana proverà a trasformare in realtà il sogno olimpico.

“Sono soddisfatta perché purtroppo ieri ho avuto un incidente di percorso: un piccolo stiramento all’adduttore e stamattina non sapevo neanche se potevo gareggiare – ha spiegato Fangio nel dopo-gara -. Alla fine ho detto che era meglio provarci. Sapevo di non poter nuotare il tempo che avrei voluto. Pensavo soltanto a mettere la mani avanti e aggiudicarmi un posto agli europei. Adesso proseguirò a lavorare sul tempo”.

In chiave orobica buona prova per Giada Bolognese (In Sport Rane Rosse) che ha chiuso la finale dei 400 metri misti in ottava posizione dopo aver avvicinato il personale nelle eliminatorie.

