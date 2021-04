Boltiere: approvato il bilancio di previsione 2021-2023 - BergamoNews

Lunedì 29 marzo alle 20 si è tenuto il consiglio comunale di Boltiere. Per garantire il rispetto dovuto alle normative anticontagio, il consiglio si è tenuto in videoconferenza.

All’ordine del giorno, senza dubbio, il punto più importante riguardava la discussione sul bilancio di previsione 2021-2023.

Propedetiche alla discussione sul bilancio, si sono dovute prima trattare le aliquote IRPEF e IMU per l’anno in corso, che sono state confermate e approvate alla stessa percentuale del 2020.

Entrando nel vivo del bilancio di previsione 2021-2023, il consigliere con delega al bilancio Massimo Lena, nel corso del consiglio ha enunciato quali sono stati i passi che l’amministrazione ha dovuto compiere per arrivare alla definizione del bilancio preventivo. In particolare, il consigliere ha evidenziato le difficoltà dell’ente nel mantenere il livello delle spese correnti. Data l’attuale situazione contingente, si è stimata una riduzione, seppur limitata, delle entrate. Lena ha tenuto poi a precisare come, tutte le decisioni prese, hanno portato a garantire sia l’equilibrio dei conti, sia lo svolgimento dell’attività dell’ente.

Per quanto riguarda, invece, la situazione delle spese in conto capitale, ovvero relative agli investimenti, l’amministrazione guidata da Palazzini conferma la stessa linea del 2020. La scuola media sarà oggetto di un investimento di 70.000 €, disponibili attraverso risorse statali, per l’efficientamento energetico dell’edificio. Viene confermata anche la progettualità per risolvere i problemi storici di Boltiere, seguendo la stessa linea guida che ha portato Regione Lombardia a finanziare in toto la realizzazione della tanto attesa circonvallazione ovest.

Si è ricordato poi come sia necessario che gli investimenti non si tramutino in un aggravio futuro per la parte corrente del bilancio comunale. I virtuosismi che si sono generati in questi ultimi due anni devono essere mantenuti costanti nel tempo.

L’assemblea ha quindi approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE