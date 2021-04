Bergamo, spacca cassetta delle offerte in chiesa per rubare 78 euro: denunciato - BergamoNews

Un uomo di 33 anni è stato denunciato a piede libero dalla Polizia Locale del Comune di Bergamo mercoledì pomeriggio, dopo avere strappato e poi spaccato una cassetta delle offerte della Chiesa di Santa Lucia per rubare i 78 euro al suo interno.

Giro di vite anche sullo spaccio di sostanze stupefacenti, con oltre 150 grammi di hashish sequestrati e quasi 800 euro in contanti recuperati, una persona arresta e una denunciata a piede libero.

Il primo intervento è di qualche giorno fa, quando gli agenti del comando di via Coghetti hanno fermato un uomo residente a Cremona, sorpreso con un etto di hashish e 758 euro in contanti e, per questo motivo, deferito.

Giovedì pomeriggio, invece, nel quartiere della Malpensata è stato arrestato I.S.O., 37enne che alla vista delle forze dell’ordine è scappato gettando dell’hashish a terra: gli agenti lo hanno arrestato nonostante le resistenze dell’uomo, che ha provocato lesioni a due degli agenti.

“Non ci sono solo i controlli per le norme anti Covid – spiega Gabriella Messina, Comandante della Polizia Locale di Bergamo – anzi, la Polizia Locale continua nel suo impegno sul territorio, nel tentativo di migliorare le condizioni di sicurezza dei quartieri. In questo, il lavoro delle Unità mobili di Quartiere, avviato da poche settimane, sta dando una grossa mano nella definizione puntuale delle situazioni di ogni singolo quartiere della città, migliorando la mappatura delle criticità sul territorio cittadino. Sempre molto utile continua a rivelarsi l’attività della nostra nuova unità cinofila, Tenai, entrato definitivamente in servizio a fine dicembre e sempre decisivo negli interventi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti”.