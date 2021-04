Toloi e Pessina, esame superato in una Nazionale molto nerazzurra - BergamoNews

Atalantini in azzurro: promossi. Uno, Rafael Toloi, debuttante a 30 anni, come ha ricordato nel dopopartita: “Non sono più un ragazzino, questa per me è un’opportunità unica e penso di avere fatto del mio meglio, poi continuando a lavorare bene con la mia squadra potrò tornare in Nazionale”. Con una chiusura… atalantina: “Sono molto felice, adesso è il momento di tornare a casa. Abbiamo un campionato molto impegnativo davanti”.

E promosso anche Matteo Pessina, che era alla terza esperienza in azzurro e gli è mancato solo il gol, che ha sfiorato nel secondo tempo, quando ha giocato anche meglio spostandosi sul centrodestra, fino al 17′ quando è stato sostituito da Barella. Mentre nel primo tempo Pessina aveva preparato un assist che avrebbe potuto sbloccare la partita, ma il suo suggerimento centrale non è stato ben sfruttato da El Shaarawy.

Non è stata una Nazionale spumeggiante, quella che ha battuto la Lituania a Vilnius con un altro 2-0, ma i numeri sono dalla parte del ct Mancini che infila il 25° risultato utile consecutivo, come Marcello Lippi. E per qualche minuto il ct, nella fase iniziale del secondo tempo, ha schierato una linea a 4 made in Zingonia: Toloi, Mancini, Bastoni e Spinazzola, che era appena entrato al posto di Emerson. Cioè mezza Italia cresciuta nell’Atalanta, naturalmente con Pessina e anche con Locatelli che aveva mosso i suoi primi passi proprio nelle giovanili atalantine.

Un’Atalanta, grande tra le grandi in Serie A, che conferma la sua qualità con i suoi giocatori in Nazionale: bisogna infatti tornare indietro al 2017 e a un’Italia sperimentale, con il ct Ventura, per trovare almeno due atalantini in campo come titolari. Toccò a Conti, Caldara e Petagna nella partita amichevole vinta a Empoli contro San Marino per 8-0, tripletta di Lapadula, in gol anche Caldara e Petagna.

Ma certo la partita di ieri era più impegnativa, trattandosi di qualificazione mondiale, pur contro un avversario di modesta caratura.

La Lituania ha giocato la sua partita di contenimento, restando in partita fino ai minuti di recupero quando Immobile su rigore ha raddoppiato il gol di Sensi. Toloi, nella linea a 4 di difesa, ha avuto come riferimento Bernardeschi, col quale spesso ha dialogato, ma il gioco degli azzurri è stato più efficace nel secondo tempo con l’ingresso di Sensi in cabina di regia e di Chiesa in attacco.

Pessina ha cercato più volte di inserirsi in area ed è stato sicuramente tra i più positivi, anche se forse l’ammonizione al 32′ del primo tempo per un intervento a gamba tesa l’ha un po’ condizionato e in un paio di altre occasioni ha subito i contrasti un po’ ruvidi dei lituani.

Riguardo agli altri atalantini, Gosens ha giocato 56 minuti (ammonito al 28′) e poi è stato sostituito nella Germania che a sorpresa è stata sconfitta in casa dalla Macedonia, 2-1 (in gol anche Pandev). Maehle in gol con la Danimarca che vince 4-0 in Austria, Malinovskyi gioca 90′ nell’Ucraina che pareggia 1-1 con il Kazakistan.

Ora si torna al campionato, sabato arriva a Bergamo l’Udinese. A margine dell’incontro della Nazionale, il rientro anticipato di quattro membri dello staff tecnico azzurro, risultati positivi al Covid-19 e subito isolati dal gruppo squadra.