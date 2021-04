Regonesi di Noor Technology crea "Steril Tube": sanifica l’aria e abbatte il rischio di contagio - BergamoNews

Sanificare un intero ambiente dalla presenza di qualsiasi virus o batterio collocandovi un oggetto di design, elegante e poco ingombrate. È la soluzione alla diffusione del Covid-19, e in generale di

tutti i virus e batteri presenti nell’aria, che l’azienda italo-turca Noor Technology propone con Steril Tube, un apparecchio che attraverso la tecnologia a raggi UV-C è capace di eliminare il 99%

dei batteri presenti in un ambiente.

“Attraverso un’attività di ricerca approfondita e costante utilizziamo una conoscenza nota da decenni ma finora poco valorizzata” spiega l’amministratore delegato Giuliano Regonesi.

Le proprietà germicide dei raggi UV-C, caratterizzati da una lunghezza d’onda compresa tra 100 e 280 nanometri, infatti, sono note da tempo: possono distruggere il Dna di batteri, virus, allergeni e altri patogeni, inibendo la loro capacità di riprodursi. Con Steril Tube questa tecnologia viene impiegata in modo totalmente ecologico dal momento che il ‘tubo’ è realizzato in alluminio e utilizza luci al led, quindi prive di mercurio, capaci di durare oltre 70.000 ore. Il funzionamento è piuttosto semplice: l’aria viene aspirata all’interno del dispositivo, dove è sottoposta alla luce germicida dei led, per poi essere reimmessa nell’ambiente una volta sterilizzata.

“La vera novità – sottolinea Regonesi – è la possibilità di proporre questa tecnologia attraverso oggetti semplici e dal costo contenuto”.

Un requisito, questo, imprescindibile per un prodotto che per dare risultati importanti soprattutto contro il Coronavirus dovrebbe essere impiegato capillarmente. Steril Tube è disponibile in tre formati: dal più piccolo, che è lungo poco più di 38 centimetri e può sanificare 16 metri cubi, al più grande, lungo 110 centimetri e capace di servire ambienti fino a più di 100 metri cubi. L’apparecchio è in grado di sanificare l’aria da qualsiasi patogeno, come batteri e virus. Nell’ultimo caso, evidentemente, Steril Tube punta a distruggere il virus nel momento del contagio, quindi nel passaggio da una persona all’altra. Ecco perché collocare un apparecchio in ogni stanza potrebbe idealmente rendere un edificio a prova di Covid.

Se limitare la pandemia è una priorità imminente, l’obiettivo di Noor Technology è più ampio e generale: lavorare sulla qualità dell’aria con la sanificazione da qualsiasi tipo di agente o inquinante.

L’azienda, fondata in Turchia dall’imprenditore bergamasco Giuliano Regonesi, con i suoi 120 dipendenti, provenienti da 11 paesi diversi, può essere definita una start up atipica. Circa l’80 per cento dei lavoratori è laureato, soprattutto in ingegneria e biologia, elementi che rivelano la grande attenzione posta nell’attività di ricerca e sviluppo, grazie alla quale l’azienda ha già ottenuto diversi brevetti. L’idea di base è chiara: proporre soluzioni pratiche ed economiche alle esigenze delle persone.

Info www.noor-uvc.com