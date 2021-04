Radici Group investe 35 milioni per i siti di Messico e Cina - BergamoNews

Oltre 35 milioni di euro di investimento per garantire la crescita, la sostenibilità e l’innovazione nel business. RadiciGroup High Performance Polymers aumenta in maniera significativa la sua capacità produttiva globale con interventi in Nord America, Europa e Cina.

“L’attività di High Performance Polymers rappresenta un business altamente strategico per il Gruppo – afferma Maurizio Radici, Vice Presidente e COO di RadiciGroup –. La struttura della Business Area è contraddistinta da un network di unità produttive e commerciali in Europa, Nord e Sud America e Asia, che consente di soddisfare clienti globali e locali con un’offerta completa, innovativa e sostenibile. Ecco perché abbiamo deciso di rinforzare ulteriormente la nostra presenza attraverso nuove e moderne sedi produttive, incrementando la capacità produttiva e quindi il nostro livello di efficienza in tutto il mondo”.

In Nord America gli aumenti di capacità (+ 20 mila ton/anno) hanno riguardato Radici Plastics Usa e Radici Plastics Mexico: in particolare è stata inaugurata la nuova sede messicana con una superficie di 20 mila metri quadrati, necessaria per supportare gli sviluppi in corso e quelli futuri.

In Cina si è dato inizio ai lavori per la costruzione di un nuovo stabilimento di 25 mila metri quadrati che consentirà un aumento della capacità produttiva di 30 mila ton/anno: un investimento complessivo prossimo ai 20 milioni di euro, nel Parco Industriale del distretto di Suxiang sempre nella città di Suzhou, alla luce delle aspettative di forte crescita del business nell’area Asiatica.

Il nuovo stabilimento in Cina

Anche in Europa RadiciGroup High Performance Polymers è in continua crescita: un aumento della capacità produttiva di 15 mila ton/anno sta interessando il sito tedesco Radici Plastics GmbH, a completamento dei potenziamenti che hanno riguardato il sito italiano Radici Novacips nel corso degli ultimi due anni. L’Europa resta uno dei mercati centrali per il Gruppo, soprattutto per i settori automotive, elettrico/elettronico, beni di consumo.

Inoltre, a seguito della recente costituzione di Radici InNova – la società consortile di RadiciGroup che si occupa di mettere a fattor comune le attività di ricerca e innovazione delle divisioni del Gruppo, in linea con la sua strategia di Sostenibilità declinata sull’economia circolare – RadiciGroup High Performance Polymers ha previsto un potenziamento del suo Centro Ricerca e Sviluppo con l’obiettivo di studiare materiali innovativi e soluzioni applicative sempre più nella direzione della circolarità per mercati e filiere a ridotto impatto ambientale.

Maurizio Radici

“Visti gli sviluppi in corso e i trend di mercato futuri, abbiamo scelto di investire oltre 35 milioni di euro distribuendoli su vari siti in diversi Continenti – conclude Maurizio Radici – con

l’obiettivo di essere proattivi con tutti i nostri clienti ed essere un loro partner strategico, sviluppando insieme le soluzioni del futuro, innovative e sostenibili”.

RadiciGroup High Performance Polymers è una realtà multinazionale in grado di produrre e fornire tecnopolimeri (a base poliammide, poliestere e altri materiali) su scala mondiale, grazie a un network commerciale presente in tutti i continenti e un’attività di ricerca e sviluppo sempre più attenta ai polimeri ad elevante prestazioni. I prodotti dell’area High Performance Polymers di RadiciGroup trovano applicazione principalmente nei seguenti settori: automotive, elettrico-elettronico, water management, beni di consumo e industriale. La Business Area nel 2019 ha registrato 393 milioni di euro di fatturato.

Il sito di Radici Group in Mexico