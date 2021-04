Quasi al termine l’esodo da Auchan: accordo con OVS per 6 lavoratori - BergamoNews

Si sta positivamente completando l’esodo dei lavoratori ex Auchan del centro commerciale di via Carducci a Bergamo. Nei giorni scorsi Fisascat Cisl ha raggiunto l’accordo per il passaggio di sei lavoratori “ex margherita” , fino a oggi in Cassa Integrazione, a OVS, in vista della prossima apertura nella galleria Iper Conad Carducci. Per quattro di loro, il contratto sarà a tempo pieno, per altri due part time.

“Sono soddisfatta dell’esito della trattativa – dice Claudia Belotti, della segreteria territoriale di Fisascat Cisl -, perché rispecchia pienamente l’impegno sancito con l’accordo nazionale di Fisascat. È importante per i lavoratori e le lavoratrici avere una prospettiva lavorativa e di crescita professionale. Auspico che a breve si sciolga la riserva anche per gli ultimi dipendenti, sui quali terremo di certo alta l’attenzione, affinché’ abbiano tutti le stesse tutele”.

Nell’ex Auchan di Bergamo lavoravano circa 160 persone. Al momento del passaggio, poco più di 40 hanno accettato l’incentivo all’esodo, anche perché vicini alla pensione; a Conad sono passati in 116, mentre 11 sono rimasti in attesa di collocazione. Ora in 6 vanno in OVS , mentre per gli altri si aspetta l’esito della trattativa con un nuovo player.