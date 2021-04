Lo Scrigno, abbigliamento e accessori donna: “Creazioni artigianali e tanti brands” - BergamoNews

Capi unici, disegnati e prodotti artigianalmente, ma anche marchi ricercati e brands più commerciali. È ampia e capace di soddisfare ogni preferenza la proposta de “Lo Scrigno”, negozio di abbigliamento e accessori femminili nel cuore di Bergamo, in via Torquato Tasso, 107.

L’offerta, che spazia fra numerose soluzioni total look donna, comprende vestiario, scarpe, borse, cappelli e molto altro ancora, coniugando stile, originalità e buon gusto. La titolare, Deborah Belloli, spiega: “Ci rivolgiamo alle clienti di ogni età, dalle trentenni alle signore più grandi ma grintose e attente al proprio aspetto. Inoltre, nel negozio c’è un corner dedicato alle teenagers con un assortimento pensato per rispondere alle esigenze delle più giovani”.

“Tra i nostri articoli di punta – evidenzia Deborah – ci sono la pellicceria e la pelletteria di nostra produzione: sono pezzi unici ed esclusivi che disegno personalmente, vengono realizzati artigianalmente e sono reperibili a prezzi molto competitivi grazie al contatto diretto tra produttore e negozio. Accanto a queste creazioni, chi si rivolge a noi trova sia marchi ricercati sia brands più commerciali in modo da intercettare differenti fasce di clientela”.

Oltre alla vendita in negozio, dal mese di marzo 2020 “Lo Scrigno” si è organizzato per effettuare servizio e-commerce. La titolare specifica: “In occasione del primo lockdown, con cui è stata disposta la chiusura delle attività commerciali per arginare la pandemia da Covid-19, sul sito internet è stata inserito uno shop online. È un’opportunità in più per raggiungere la clientela: accedendo a questa nuova sezione si possono eseguire i propri acquisti via web ricevendo quanto richiesto direttamente a casa propria. E questa possibilità è stata molto apprezzata: abbiamo ricevuto richieste non solo da Bergamo e provincia ma anche da tutta Italia e dall’estero, arrivando a consegnare persino a New York”.

Guardando alla prossima collezione, la titolare anticipa: “La parola d’ordine sarà colore. Dopo un periodo cupo e triste come quello che abbiamo trascorso e stiamo vivendo a causa della pandemia, c’è tanta voglia di uscire dal buio e dal torpore. Avranno molto spazio, quindi, colorazioni pastello ma vivaci come giallo, lilla, fucsia, azzurro e verde”.

Infine, indicando i prossimi progetti per il futuro, Deborah Belloli conclude: “Puntiamo sempre sulla crescita continuando il trend positivo di questi anni. Rivolgo un ringraziamento speciale – aggiunge la titolare – alla mia collaboratrice Alessandra, che è al mio fianco da quando ho aperto e per me è più di una collega, un’amica e una roccia che ha saputo darmi conforto in questo anno di alti e bassi. Lei è una persona fantastica che insieme a me sa creare un ambiente familiare e gioioso. La nostra forza consiste proprio nel creare un rapporto speciale con le clienti, un rapporto di amicizia e di affetto. la forza che ci trasmettono ci incentiva a migliorare e volere sempre più crescere”.

Per avere ulteriori informazioni accedere al sito www.loscrignoshop.it oppure seguire la pagina Facebook “Lo Scrigno Donna” e il profilo Instagram “lo_scrigno_donna“.