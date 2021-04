I trent'anni di Duvan Zapata: "Coppa Italia o Champions? Non scelgo, voglio tutto" - BergamoNews

È stato l’acquisto più caro della storia dell’Atalanta, che per strapparlo alla Sampdoria nell’estate del 2018 ha dovuto sborsare (tra prestito e riscatto) la bellezza di 26 milioni di euro. Eppure sembrano spicci, se si pensa a quello che ha fatto in queste due stagioni e mezza Duvàn Zapata con la maglia dell’Atalanta, qualcosa come 61 gol e 29 assist in 119 partite.

Oggi, giovedì 1 aprile, il centravanti colombiano spegne trenta candeline. Un compleanno speciale che può passare a Bergamo grazie alle qualificazioni di Mondiali del 2022 rinviate nel Sudamerica, che hanno permesso al gigante di Calì di restare a Zingonia a preparare – fisicamente e mentalmente – il rush finale di una stagione che vede i nerazzurri ancora in corsa su due fronti: l’accesso alla Champions League per il terzo anno di fila e la conquista della Coppa Italia.

Zapata, intervista dalla Gazzetta dello Sport, non ha dubbi su cosa scegliere. O meglio, non scegliere: “Voglio tutto, sia la Champions che la Coppa Italia – ha dichiarato -. In campionato per restare nei primi quattro non possiamo mai sbagliare, mentre in Coppa la finale con la Juve rappresenta la grande occasione di vincere un trofeo”.

L’attaccante colombiano è uno dei leader dello spogliatoio atalantino. E non potrebbe essere altrimenti: nessuno è stato decisivo come lui nelle ultime due stagioni e mezza, quando ha collezionato 119 partite e contribuito, segnando o fornendo un assist, a 90 gol realizzati dai nerazzurri.

Duvàn Zapata è nato l'1 aprile 1991 a Calì, in Colombia. È all'Atalanta dal 2018

“All’inizio è stata molto dura – ha commentato ancora -: non segnavo, faticavo a capire i meccanismi della squadra e non conoscevo i miei compagni. Mister Gasperini è stato decisivo in quei mesi, mi ha sempre dato fiducia”.

Atletico Madrid e Juventus negli ultimi anni hanno provato a portare via Zapata da Bergamo, ma la risposta dell’Atalanta è sempre stata picche. Così il bomber sudamericano ha potuto spegnere le sue prime trenta candeline sotto le Mura venete. Una storia fin qui splendida, che può prendere una piega ancora più bella nei mesi a venire.