Campionati Italiani Giovani, bis di Filippo Della Vite in slalom speciale - BergamoNews

Finale di stagione dorato per Filippo Della Vite che si è messo in luce nell’ultima giornata dei Campionati Italiani Giovani.

Il 19enne di Ponteranica ha infatti bissato il successo in gigante conquistando il titolo nazionale nello slalom speciale, dimostrandosi competitivo anche fra i pali stretti.

Capace di resistere alla pressione nonostante l’uscita di Tobias Kastlunger e l’errore di Giovanni Franzoni, il portacolori delle Fiamme Oro Moena ha chiuso la prima discesa in seconda posizione, distante 1”08 da Pietro Canzio.

Nonostante l’ampio svantaggio da recuperare, la promessa dello sci orobico ha attaccato durante la manche conclusiva terminando le proprie fatiche in 1’38”28 precedendo di quindici centesimi il compagno di squadra e di 71 Matteo Franzoso.

“È stata una bellissima gara resa un po’ difficile dalla neve salata – ha spiegato Della Vite al termine della prova tricolore -. in slalom stavo sciando bene anche se non me l’aspettavo: una mezza sorpresa che mi rende felice”.

La sfortuna ha invece colpito ancora una volta Matteo Bendotti che, dopo aver chiuso la prima parte di gara in quarta posizione, è uscito nelle fasi conclusive della gara gettando alle ortiche la possibilità di giocarsi la medaglia d’oro.