Ancora belle giornate, ma da sabato arriva un fronte freddo - BergamoNews

Giornate splendide, diciamolo a Bergamo e in tutta la provincia. Dureranno? Risponde Simone Budelli con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Giovedì e venerdì tempo stabile e decisamente mite grazie alla persistenza dell’alta pressione sull’Europa meridionale. Nella giornata di sabato un fronte freddo scivolerà rapidamente dall’Europa centrale verso le regioni adriatiche, con pochi fenomeni sulla Lombardia, ma accompagnato da un deciso calo delle temperature.

Giovedì 1 aprile 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Temperature: Minime in lieve aumento (9/12°C), massime in lieve aumento (24/27°C).

Venerdì 2 aprile 2021

Tempo Previsto: Bel tempo su tutti i settori.

Temperature: Minime stazionarie (9/12°C), massime stazionarie (24/27°C).

Sabato 3 aprile 2021

Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento tra Prealpi centro-orientali e pianura orientale con qualche rovescio sparso, poco nuvoloso altrove. In serata cielo irregolarmente nuvoloso tra pianura e Prealpi con possibili piovaschi tra fascia Prealpina e pedemontana, poco nuvoloso altrove.

Temperature: Minime in lieve calo (8/11°C), massime in calo (21/24°C).