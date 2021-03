Sguaraunda, passione e qualità: il primo birrificio artigianale nato in Bergamasca - BergamoNews

Sono il primo birrificio artigianale nato in provincia di Bergamo, tra i primissimi in Italia. E lo rivendicano con orgoglio. Parliamo dell’Agri birrificio Sguaraunda, nato nel 2003 a Pagazzano, nella Bassa Bergamasca.

Il titolare Massimo Simeone, il mastro birraio Sami Remadi e l’aiuto birraio Davide Battaini sono l’anima del birrificio, cresciuto negli anni e distintosi per la produzione di birre artigianali e a bassa fermentazione, ricalcando lo stile tedesco delle Ipa e non solo. Così bene che una cliente tedesca ha preferito la birra nera affumicata del birrificio a quella tipica prodotta a Bamberga, in Baviera.

E dire che tutto era nato come una semplice passione: “Producendo birre in casa – racconta Massimo -. Così ho conosciuto il mio primo socio, Roberto, purtroppo venuto a mancare nel gennaio 2017, non prima di aver però trasmesso la sua arte e la sua passione a Sami e Davide, i due giovani e determinati birrai del nostro birrificio.

Negli anni è aumentata sia la produzione (passata dai primi 10.000 litri annui agli attuali 150.000) sia gli stili di birra prodotti, da 3 a 16 compresa la senza glutine. Dal 2018 produciamo il nostro orzo e da quest’anno anche il nostro luppolo, per una birra al 100% italiana – specifica Massimo -. La nostra mission è quella di produrre e proporre birra di qualità non filtrata e non pastorizzata, utilizzando materie prime da noi prodotte”. Il loro motto è coltivare la tradizione. “È la base dalla quale partita per innovare e ricercare”, conclude Massimo.