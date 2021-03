Meno voli da Orio causa pandemia: "A Seriate rumore ridotto di 5 decibel nel 2020" - BergamoNews

“Il rumore aeroportuale a Seriate nel 2020 ha registrato un’ulteriore flessione di circa 5 decibel rispetto al valore medio mensile del 2019”: ad annunciarlo è il Comune che monitora costantemente quel dato per comprendere l’impatto acustico che lo scalo bergamasco ha sul proprio territorio.

“Il rumore aeroportuale a Seriate, in quest’anno di pandemia, è stato molto più contenuto con una flessione di circa 4.6 punti: nel 2020 il valore medio mensile del rumore aeroportuale è stato di 66 decibel, rispetto ai 70.6 del 2019. Questi i dati relativi al rumore registrato nella centralina di monitoraggio situata in via Basse a Cassinone – sottolinea il consigliere comunale Federico Rocchi, delegato per il procedimento del piano di sviluppo aeroportuale -. Di notevole riduzione anche il valore minimo di rumore generato dall’aeroporto: la media nel 2020 è stata di 51.7, con una riduzione di circa 13 punti rispetto alla media del 2019, pari a 64.8 decibel. Speriamo che in futuro la riduzione del rumore non sia solo l’esito di una pandemia, il cui risvolto negativo è anche la cassa integrazione di diversi dipendenti aeroportuali e una drastica riduzione dell’indotto generato dal Caravaggio, ma sia il risultato di un buon piano di sviluppo che punti una crescita sostenibile dell’aeroporto. L’obiettivo è la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico grazie anche alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale”.

Sempre il consigliere Rocchi ha analizzato, in collaborazione con Alessia Galletti, responsabile dell’Ufficio Ambiente, i bollettini periodici che dal 2004 Sacbo fornisce ai Comuni dell’interno aeroportuale per informarli sul rumore: “Nel 2020 – spiega – emerge una riduzione del 60% dei movimenti totali rispetto al 2019, pari a 38.666 voli in meno. Dopo un drastico rallentamento tra aprile e maggio, il flusso si è nuovamente intensificato nel periodo estivo con 4.711 movimenti nel mese di agosto, registrando comunque una riduzione rispetto allo scorso anno di poco più del 50%, per poi calare fino a dicembre, a causa della seconda ondata del Covid-19”.

Per quanto riguarda l’impatto acustico sul territorio, il Comune di Seriate ha rilevato che gli atterraggi per pista 28, gravitante sulla frazione di Cassinone, sono stati 18.538, pari al 95,1% di quelli totali dello scalo, con una media di 51 al giorno, in flessione del 40% rispetto ai 126 dell’anno precedente. Analoga situazione per i decolli per pista 10 cioè verso Brescia, che non hanno superato le 10 partenze medie giornaliere.