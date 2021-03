Lituania-Italia, Games of games o Full Metal Jacket? La tv del 31 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 31 marzo su RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Lituania e Italia, valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo Qatar 2022 – Girone C. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Intervista a bordocampo di Alessandro Antinelli.

RaiDue alle 21.20 prenderà il via “Games of Games Gioco Loco”, condotto da Simona Ventura. Dodici concorrenti si sfidano per arrivare al gioco finale e vincere il premio in palio. Per superare le varie fasi, i concorrenti possono ricorrere all’aiuto dei 6 vip protagonisti di puntata.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Stasera Italia – Speciale”.

Su Canale5 alle 21.45 ci sarà la fiction “Svegliati amore mio”, condotto da Sabrina Ferilli.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Jack Reacher – Punto di non ritorno”; su Rai4 alle 21.20 “Una luna chiamata Europa”; su La5 alle 21.05 “Partnerperfetto.com” e su Iris alle 21.15 “Full Metal Jacket”.

Su Rai5 alle 20.20 verrà proposta la visione di “Città segrete – An Art Lovers’ Guide”. Una guida turistica per amanti dell’arte: i giovani e appassionati storici dell’arte Janina Ramirez e Alastair Sooke partono alla scoperta delle perle nascoste di Lisbona, Beirut e Baku.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la serie “The good wife”; su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition” e su Italia2 alle 21.10 “My hero academy”.

