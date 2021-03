Evoca e Macas siglano una joint venture per la Cina e l'Asia - BergamoNews

Evoca Spa e Guangzhou Macas Electronic Technology Company Limited (“Macas”) annunciano di aver siglato un accordo per la costituzione di una joint venture. L’obiettivo è quello di creare il leader nel settore dei distributori automatici da caffè per il mercato cinese e per i limitrofi paesi asiatici attualmente in rapida espansione.

La joint venture verrà finalizzata nel corso del secondo trimestre 2021.

La joint venture riunisce due realtà leader nella progettazione, produzione e vendita di macchine professionali per caffè. Macas è uno dei pochi produttori cinesi di distributori automatici di bevande a base di caffè in grani: vanta una forte vocazione progettuale e un’expertise riconosciuta nelle tecnologie digitali applicate all’interfaccia grafica utente, alle soluzioni cloud e ai sistemi di pagamento, specifiche per i mercati asiatici. Evoca, con sede in Italia, Bergamo, è uno dei maggiori produttori mondiali di macchine da caffè professionali con un focus specifico nelle tecnologie per caffè espresso a base di caffè in grani. Il Gruppo commercializza i suoi prodotti in oltre 140 paesi, con filiali in Europa, Nord e Sud America, Asia e Australia.

“Evoca con i suoi marchi prestigiosi (tra cui Saeco, Gaggia Milano, Necta) è presente sul mercato asiatico da oltre vent’anni – afferma Andrea Zocchi, chief executive officer di Evoca -. Riteniamo che sia il momento opportuno per dare vita ad una piattaforma operativa in Cina capace di svolgere attività di Ricerca e Sviluppo specifica per quest’area geografica con lo scopo di fornire risposte tempestive alle esigenze del mercato. Siamo lieti di poter avviare questa partnership con Macas, un player di riferimento in Asia riconosciuto per la sua forte capacità innovativa. È un importante passo avanti per lo sviluppo della presenza di Evoca in Cina e in Asia”.

“Siamo molto felici di aver raggiunto questo accordo con Evoca – Shengeng (Harding) Li, Managing Director di Macas – il leader europeo nella produzione di macchine da caffè per il segmento out-of-home e con una storia di eccellenza nella distribuzione automatica. Le nostre due realtà uniranno le loro forze per diventare il player di riferimento nel mercato delle macchine da caffè per il segmento Vending”.

Evoca, con la sua sede a Valbrembo è presente a livello globale con 9 siti produttivi, 6 centri di ricerca e sviluppo e ha registrato oltre 600 brevetti, è tra i principali gruppi mondiali nella produzione di macchine professionali per il caffè e uno dei principali operatori internazionali nei settori Ho.Re.Ca. e Ocs. Commercializza i suoi prodotti attraverso dieci brand (Necta, Wittenborg, Saeco, Gaggia, Ducale, SGL, Newis, Cafection, Visacrem and Futurmat), ognuno con la sua identità individuale. Oggi Evoca conta più di 10mila clienti in oltre 140 Paesi in tutto il mondo.