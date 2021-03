“Chiedilo al notaio" a Torre Boldone, consulenze gratuite per i cittadini - BergamoNews

Il servizio di consulenza notarile gratuita “Chiedilo al Notaio” arriva anche nel Comune di Torre Boldone.

Dal 6 aprile e per tutti i primi martedì dei mesi successivi, i cittadini – singoli o riunioni in associazioni, gruppi, comitati – e le imprese che operano nel Comune possono usufruire, su appuntamento, di un colloquio con il notaio, che dalle ore 9.30 alle ore 12.30, sarà disponibile presso la sede municipale (piazza G. Marconi, 1) per rispondere a dubbi e domande in materia civile, societaria, successoria e testamentaria.

Per fissare il colloquio è necessario rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Torre Boldone telefonando al numero 0354169460 ovvero inviare una mail a comune@comune.torreboldone.bg.it.

Il servizio non sarà operativo nei mesi di luglio, agosto e dicembre.

“Arriva anche a Torre Boldone “Chiedilo al Notaio” – dichiara Maurizio Luraghi, Presidente del Consiglio Notarile di Bergamo –, il servizio di consulenza notarile gratuita che punta a creare per i cittadini un luogo di ascolto e orientamento sulle scelte della vita che prevendono l’intervento del notaio, come l’acquisto di una casa, un lascito testamentario e molto altro. L’intento è quello di avvicinarci il più possibile ai cittadini; a causa dell’emergenza Covid-19, infatti, abbiamo sospeso il consueto appuntamento del sabato mattina presso la sede provinciale del Consiglio e abbiamo dato massima disponibilità nel costruire convenzioni con le amministrazioni locali per raggiungere i cittadini là dove sono, nei comuni di residenza. Ad oggi, il servizio è attivo nei comuni di Scanzorosciate, Stezzano e Zanica. Ringrazio il sindaco di Torre Boldone Luca Macario per la sua disponibilità a prendere parte all’iniziativa”.

La consulenza notarile è a cura di Francesca Rosso di San Secondo, notaio assegnato al Comune di Torre Boldone.

“Quando il notaio Francesca Rosso di San Secondo ha proposto questa iniziativa – dichiara il Sindaco Luca Macario – ne sono rimasto entusiasta, in questi ultimi mesi ho avuto modo di constatare come i cittadini abbiano bisogno del parere di un notaio su tantissimi temi, o anche semplicemente di un consiglio più tecnico. Il poter dare come punto di riferimento il Comune, unito alla gratuità del servizio, credo che possa aiutare i cittadini ad avvicinarsi al notaio. Ringrazio Maurizio Luraghi, Presidente del Consiglio Notarile di Bergamo per averci fatto diventare parte di questa iniziativa così innovativa.”

“Chiedilo al Notaio” è l’attività di consulenza gratuita ai cittadini promossa dal Consiglio Notarile di Bergamo. Inaugurata nel 2007, ogni sabato mattina presso la sede del Consiglio Notarile in viale Vittorio Emanuele n. 44 sono a disposizione dei cittadini, previo appuntamento telefonico (035.224065), due notai. Nel 2020 sono stati n. 50 i colloqui con i cittadini (un numero che, paragonato al 2019 – n.392 colloqui – ha risentito delle misure restrittive adottate per far fronte all’emergenza sanitaria), che hanno avuto ad oggetto, in particolare, quesiti in materia civile (compravendite, preliminari, garanzie, immobili da costruire, tutele acquirenti edilizia economico popolare, catasto, servitù, affitti), fiscale e successoria (devoluzione, accettazione, gestione della massa, redazione testamento).

Il servizio “Chiedilo al Notaio” è stato attivato anche presso il Comune di Scanzorosciate, Stezzano e Zanica in collaborazione con le amministrazioni locali.