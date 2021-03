Carrefour, anche a Bergamo prorogato il Contratto integrativo fino a giugno 2022 - BergamoNews

Prorogata fino alla fine del mese di giugno 2022 la validità del Contratto aziendale applicato agli oltre 16mila dipendenti di Carrefour Italia (a Bergamo lavorano circa 320 addetti, in 10 punti vendita sparsi su tutta la provincia).

I sindacati di categoria Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs, nell’ambito dell’ultimo incontro con il nuovo Ceo della multinazionale francese della grande distribuzione organizzata Christophe Rabatel, hanno siglato con le direzioni societarie di Carrefour Italia l’intesa che prolunga ulteriormente la validità della contrattazione integrativa giunta a naturale scadenza il 31 maggio 2019.

“Un risultato significativo e importante – dice il segretario generale di Fisascat Cisl Bergamo, Diego Lorenzi -. È apprezzabile che il management di Carrefour abbia sottoscritto con le organizzazioni sindacali una ulteriore proroga del Cia in una fase quanto mai complessa per l’intera economia nazionale a causa della pandemia da Covid-19 e alla vigilia del negoziato per il rinnovo del Contratto nazionale della distribuzione moderna organizzata. Questa firma ha un valore politico essenziale, perché dimostra che, proprio di fronte alle incertezze e all’impossibilità di programmare attività nel medio e lungo periodo, istituti e regole previste dai contratti collettivi rappresentano un saldo ancoraggio per il business, la vita stessa delle aziende e per le lavoratrici ed i lavoratori in esse occupati”.