Agitato durante il controllo: in auto ha 6 panetti di hashish, arrestato - BergamoNews

Proseguono incessanti i controlli volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in pianura bergamasca. I carabinieri della Compagnia di Treviglio nella serata di martedì 30 marzo hanno tratto in arresto un 34enne incensurato di origine marocchina residente a Calcio, poiché trovato in possesso di sei panetti di hashish del peso complessivo di circa 650 grammi.

I militari della Sezione Radiomobile hanno intimato l’alt all’Audi familiare condotta da un uomo che percorreva a elevata velocità la SP 98 in direzione di Calcio. Durante le fasi di accertamento, notato il particolare stato di agitazione del conducente, i militari hanno deciso di approfondire la sua posizione con una perquisizione che ha dato esito positivo poiché all’interno della plafoniera di illuminazione posta nell’abitacolo è stato rinvenuto l’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Bergamo, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo che si terrà in modalità telematica.