Treviolo, il Suap nel week-end di Pasqua regala il delivery ai ristoranti del territorio - BergamoNews

Nel week end di Pasqua i ristoratori treviolesi potranno usufruire gratuitamente del servizio di delivery, la consegna a domicilio dentro e fuori Treviolo, grazie ad un’iniziativa promossa dal Suap, lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Per dare una mano alla categoria, fortemente penalizzata dall’emergenza sanitaria ancora in corso, il Comune ha infatti pensato di agevolare l’attività delle consegne a domicilio appoggiandosi a BgEat, la piattaforma di delivery tutta bergamasca.

“In un fine settimana nel quale, se non fossero necessarie le misure restrittive, i ristoratori avrebbero lavorato parecchio, il Comune ha pensato di far sentire la sua vicinanza – dichiara Matteo Copia, responsabile del Suap e comandante della Polizia locale di Treviolo -. Gli esercenti che vorranno aderire alla proposta potranno usufruire gratuitamente del servizio di consegna a domicilio proposta da BgEat, senza quindi corrispondere la percentuale che in questi casi viene richiesta per il delivery. Pensiamo che questa sia un’ottima opportunità da sfruttare sia per i ristoratori che per i clienti, che si vedranno così consegnare l’ordine a casa propria direttamente dal loro ristorante preferito”.

L’iniziativa del Suap ha anche un altro fine, ovvero quello di abituare gli imprenditori della ristorazione a puntare su questo servizio al di là dell’emergenza sanitaria. “Nella maggior parte dei Paesi la consegna a domicilio è attiva da anni e molto utilizzata da tutti i tipi di ristorante – spiega Copia -. Fino a un anno fa in Italia si consegnava a domicilio solamente la pizza mentre ora, con le restrizioni in corso, sono tante le persone che usufruiscono del delivery e sono diverse le piattaforme attive nella nostra provincia. BgEat è stata una delle prime, comprende ristoranti, pizzerie, fast food, gelaterie, enoteche e consegna in gran parte dei comuni della bergamasca. Una vera opportunità da sfruttare non solo in tempo di Covid, ma anche in futuro, quando finalmente torneremo alla normalità”.

I ristoratori che vogliono aderire all’iniziativa, possono scrivere una mail all’indirizzo m.copia@comune.treviolo.bg.it

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO