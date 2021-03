Segretari di Fim, Fiom e Uilm in assemblea alla Brembo: "Contratto utile per la ripartenza" - BergamoNews

Entro il 15 aprile in tutti gli stabilimenti che riconoscono il contratto di Federmeccanica, i lavoratori saranno chiamati a esprimersi sull’accordo di CCNL che Fim, Fiom, Uilm hanno firmato a fine febbraio.

In questi giorni, nelle maggiori fabbriche della provincia si stanno svolgendo le assemblee per presentarne i contenuti e nella giornata di martedì 30 marzo, alla Brembo di Curno, uno dei centro maggiori, con 1500 dipendenti, i segretari nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno condotto gli incontri con i lavoratori. Ferdinando Uliano, Francesca Re David e Rocco Palombella si sono alternati per raccontare come, dopo oltre un anno di negoziato e mesi di trattativa, si sia chiuso positivamente il rinnovo del Contratto dei Metalmeccanici.

“Siamo impegnati in un sforzo importante per presentare il CCNL – dice Luca Nieri, segretario generale Fim Cisl Bergamo -. Un vero e proprio tour de force, ma indispensabile, e per noi anche dovuto, per portare a tutti i lavoratori conoscenza di quanto ottenuto dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. Da giorni incontriamo assemblee partecipare e abbiamo trovato un forte consenso da parte dei lavoratori che apprezzano lo sforzo messo in campo e i risultati, soprattutto negli aspetti fondamentali e importanti, come quelli riguardanti la formazione continua, che servono oltre che a garantire il futuro a guardare verso il futuro e puntano a far crescere competenze e professionalità, oltre alla competitività delle aziende”.

Ferdinando Uliano

“Un contratto importantissimo perché punta a far ripartire l’industria metalmeccanica premiando il valore del lavoro – sottolinea Ferdinando Uliano, segretario nazionale dei metalmeccanici Cisl -. Un importante passo avanti per dare stabilità alle relazioni sindacali, in un contesto oggettivamente difficile: se non avessimo avuto il CCNL la situazione metalmeccanici sarebbe stata conflittuale e non certo utile alla ripresa che speriamo inizi a concretizzarsi. È un contrato che prevede normative fortemente riformatrici, a partire dall’inquadramento professionale, che può aiutare nei contesti lavorativi; abbiamo ottenuto un inaspettato risultato economico, ben oltre l’inflazione, con un incremento di 112 euro mensili, pari al 6,15%, facendo pagare quanto i metalmeccanici in questi anni hanno dato senza che venisse riconosciuto il contributo della loro professionalità”.

Palombella (Uilm): “Da Contratto e risultati di Brembo stimoli per rilancio del settore metalmeccanico”

“Il 5 febbraio 2021, dopo 15 mesi di intensa trattativa, abbiamo siglato l’importante ipotesi di accordo di rinnovo contrattuale con Federmeccanica-Assistal compiendo un’azione che è già diventata parte della storia dei metalmeccanici e del Paese. Abbiamo elaborato una piattaforma poi diventata unitaria di Fim Fiom Uilm, abbiamo attraversato la pandemia, la crisi sociale e quella politica, ma non le abbiamo subite, le abbiamo affrontate e siamo riusciti a raggiungere un rinnovo di grande valore per la categoria che punta soprattutto sull’incremento di 112 euro sui minimi al quinto livello e sulla riforma dell’inquadramento”. Lo dice Rocco Palombella a Bergamo nel corso delle assemblee alla Brembo.

“Da Bergamo lanciamo quindi un messaggio di fiducia per il futuro – spiega Palombella – in un territorio estremamente segnato dalla pandemia che conta circa 53mila lavoratori metalmeccanici. Qui c’è tessuto industriale molto importante che va salvaguardato e che nonostante tutto resiste proprio grazie alla forza del lavoro e dei lavoratori. La Brembo è una delle aziende più importanti del territorio, che nonostante le difficoltà ha una prospettiva industriale in crescita e il Contratto sarà uno stimolo importante per sostenere questa spinta”.

“Questo rinnovo contrattuale rafforza gli strumenti che avevamo già inserito nel 2016 – aggiunge il leader dei metalmeccanici della Uil – come il welfare, la tutela di salute e sicurezza, la formazione come diritto individuale, la tutela dei lavoratori dell’appalto; e ne inserisce di nuovi e fondamentali come lo smart-working e la tutela delle donne sui luoghi di lavoro. Al ‘rinnovamento’ del 2016, quindi, abbiamo aggiunto anche la riforma dell’inquadramento professionale ferma dal 1973 e il salario restituendo ai lavoratori metalmeccanici la dignità che meritava una categoria così strategica per il settore industriale”.