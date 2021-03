L'impegno di Conad per Bergamo colpita dal Covid - BergamoNews

Conad Centro Nord ha realizzato un docuvideo, dal titolo “Conad Centro Nord: il valore della Comunità nei giorni del Covid”, per ricordare l’impegno concreto dei Soci e della Cooperativa nei confronti dei territori più colpiti dall’emergenza sanitaria della prima ondata di Covid-19, quali Lombardia ed Emilia.

Nell’arco di poche settimane, infatti, questi territori si sono trovati a dover fronteggiare un nemico invisibile, il Covid-19, e le relative conseguenze a livello economico e sociale, come l’emergere di una nuova povertà a causa delle chiusure imposte per contenere la diffusione del virus e la solitudine delle persone più fragili.

Tra marzo e luglio 2020, Conad Centro Nord ha avviato collaborazioni con ospedali, associazioni, parrocchie e volontari per essere vicina e di supporto alle Comunità locali in cui opera, attraverso iniziative di solidarietà e di sostegno economico e sociale ai territori. In parallelo, ha garantito continuità di servizio e di approvvigionamento grazie all’impegno dei propri Soci e addetti nei punti vendita, salvaguardando la salute di migliaia di collaboratori e clienti.

A Bergamo, Conad ha garantito la spesa gratuita a domicilio a chi non era nelle condizioni di poter uscire: alle persone affette da Covid-19 o in isolamento domiciliare fiduciario, agli anziani soli e ai cittadini con disabilità che non possono contare sul supporto di familiari o conoscenti. Questo è stato possibile in accordo con i Comuni e grazie al supporto delle preziose associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Inoltre, è stata avviata la raccolta di donazioni di generi alimentari “La Spesa Sospesa”, a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio economico maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19.

Conad Centro Nord ha anche proposto un’iniziativa di cura e sostegno del personale dei punti vendita in collaborazione con Hermes Consulting, e ha dato indicazioni ai propri soci in merito alla riduzione degli orari di apertura dei punti vendita nelle prime fasi della pandemia, ritornando poi agli orari di apertura consueti – una volta implementate le norme di distanziamento sociale – per favorire un afflusso più regolare dei clienti.

Nell’ambito dell’iniziativa “Unisciti a noi”, sono stati infine raccolti 84 mila euro destinati ai reparti degli Ospedali afferenti alle ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo Ovest e Bergamo Est impegnati nell’emergenza Covid-19.

“Questo video esprime il significato profondo dell’essere “impresa per la Comunità”. Attraverso i brutti ricordi dei primi giorni dell’emergenza sanitaria, racconta i valori di unità nazionale che il Paese ha saputo dimostrare, in cui ogni soggetto ha fatto la propria parte per contribuire al sostegno della Comunità e delle fasce più colpite” ha commentato Ivano Ferrarini, Amministratore Delegato di Conad Centro Nord. “Il docuvideo è il racconto di tante piccole storie locali in cui ognuno di noi può immedesimarsi e dove noi di Conad abbiamo fatto la nostra parte per essere vicini e di supporto alle Comunità in cui operiamo”.

Il docuvideo sulle attività in favore della Comunità bergamasca, realizzato da Conad Centro Nord, è disponibile al seguente link: https://youtu.be/VcobUMXVrfs.

Conad Centro Nord svolge la sua attività nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in Lombardia con più di 250 punti vendita e oltre 300 Soci.