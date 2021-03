Leonardo, Nazionale Under 21 o The equalizer 2? La tv del 30 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 30 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Leonardo”. Verranno proposti il terzo e il quarto episodio.

Nel primo, Leonardo si trasferisce a Milano, deciso a ottenere il patrocinio del Duca Reggente, Ludovico Sforza. Quando la realtà si dimostra meno allettante del previsto e a Leonardo viene richiesto di dedicarsi a un grande spettacolo teatrale invece che a un dipinto, sarà un nuovo incontro ad aiutarlo a liberare l’immaginazione, permettendogli di vedere nell’allestimento teatrale una opportunità…

Nel secondo, quando Ludovico chiede a Leonardo di creare una scultura in onore di suo padre (una statua equestre), ne stimola ancora di più l’ambizione e l’artista si impegna a superare le aspettative poste su di lui. Mentre lavora all’opera ripone la sua fiducia in una persona in cui nessuno la riporrebbe: Salaì, un giovane ladro pieno di risorse…

Su RaiDue alle 21 trasmetterà la partita di calcio tra Italia e Slovenia, ultimo impegno per gli Azzurrini di Paolo Nicolato in vista degli Europei 2021.

Su Canale5 alle 21.40 verrà proposto il film “Ti presento Sofia”, remake di una commedia argentina, diretto da Guido Chiesa con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti.

Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente sulla figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance.

Su Italia 1 alle 21.25 spazio a nuova puntata de “Le Iene show”. Al timone del programma Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band. Un comunicato Mediaset spiega: “Il venerdì, sempre in prima serata, si alternano alla conduzione il trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e quello femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri”.

“Inchieste, servizi di cronaca e attualità, divertenti scherzi e interviste – prosegue il comunicato – sono affidati, come sempre, agli inviati del programma: Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca“, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “The Equalizer 2 – Senza perdono”; su Rai5 alle 21 “Bright Star”; su Iris alle 21.05 “Far west” e su Italia2 alle 21.10 “Libera uscita”

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica de “L’isola dei famosi” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.