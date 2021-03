Guido Marinoni confermato nella Federazione nazionale degli Ordini dei Medici - BergamoNews

Il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Bergamo è stato confermato nel Comitato Centrale della Fnomceo, che sarà ancora guidato da Filippo Anelli.

“Sono grato per la rinnovata fiducia – commenta Guido Marinoni -, spero di continuare ad esserne all’altezza in un momento di profonda trasformazione della professione e di crisi di tutta la nostra società. Difendere l’autonomia, l’indipendenza e il ruolo della professione medica, significa in primo luogo essere vicini ai cittadini, tutelandone i diritti sanciti dalla Costituzione e la sicurezza”.

Nel nuovo Comitato Centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, che rimarrà in carica fino alla fine del 2024, siederanno inoltre: Giovanni Leoni (Vicepresidente), Roberto Monaco (Segretario) e Gianluigi D’Agostino (Tesoriere); i componenti Anna Maria Ferrari (Reggio Emilia), Salvatore Amato (Palermo), Antonio Magi (Roma), Paola David (Pistoia), Guido Giustetto (Torino), Luigi Sodano (Napoli) Giovanni Pietro Ianniello (Benevento), Emilio Montaldo (Cagliari), Vincenzo Antonio Ciconte (Catanzaro), Fulvio Borromei (Ancona), Cosimo Napoletano (Teramo) e, per la componente odontoiatrica, oltre al tesoriere, il Presidente e vicepresidente della Commissione Albo Odontoiatri, Raffaele Iandolo e Brunello Pollifrone, e Andrea Senna (Milano).

Revisori dei Conti sono Maria Erminia Bottiglieri (Caserta), Roberto Carlo Rossi (Milano) e Maria Teresa Gallea (Padova).