Gli auguri del direttore del Centro Salesiano Don Bosco: “La Pasqua è la buona notizia della Gioia” - BergamoNews

Pubblichiamo il messaggio di auguri di Pasqua di don Massimo Massironi, direttore del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio.

Abbiamo vissuto anche quest’anno un tempo di Quaresima “distanziato”, ma Gesù ha percorso lo stesso il suo cammino deciso verso la croce e la resurrezione; ha vissuto a pieno la sua scelta d’amore verso il Padre. La sua scelta è stata così forte che nemmeno la morte ha saputo spegnere il suo grande amore: infatti è Risorto per la Vita e per una vita di Gioia!

Nella vita concreta la gioia appare quando qualcuno ti sta accanto e condivide con te tutto ciò che si sta vivendo. Gesù può rendere reale la nostra gioia perché è venuto per condividere con noi tutto ciò che lui sta vivendo: il suo sconfinato amore libero e liberante. Gesù muore sulla croce perché ci ama proprio tanto. É nella vittoria di Gesù sulla morte che la tristezza, la sua e la nostra, si muta in vera gioia.

Ecco la buona notizia: la gioia cristiana nasce dalla Pasqua.

La preoccupante situazione, in questa seconda Pasqua Covid, non può impedirci di sentire la gioia, di sperare la gioia. È la Pasqua del Signore Gesù che ci garantisce la gioia anche in ciò che stiamo vivendo e soffrendo! La gioia cristiana infatti non è l’allegria dei “superficiali” o la spensieratezza di chi cerca di evadere o di negare la realtà.

Oggi risuona il messaggio di speranza che Gesù è anche con chi soffre e con chi muore. La gioia del Signore si può sperimentare anche nei momenti difficili e ci dona la forza per non mollare perché Lui, proprio perché è Risorto, è con noi e non ci lascia soli! Con Lui Risorto andrà davvero tutto bene!

Ecco perché mi piace sognare che Gesù sia Risorto con il sorriso sul volto…perché la nostra gioia sia piena! Il sorriso del Risorto è il dono della gioia cristiana!

Ecco perché mi piace pensare che il primo annuncio della Pasqua sia stato dato come un cantico di libertà. Il canto dell’alleluia è il canto della gioia cristiana!

Solo la tristezza è l’anticamera del peccato e anche la sua conseguenza. Solo il diavolo suscita in noi la tristezza perché non vuole il sorriso di Gesù in noi. Ma peccato e diavolo sono vinti dalla Croce e dalla Risurrezione di Gesù! La gioia cristiana nasce dalla Pasqua.

La vera gioia, però, o è condivisa o non è gioia cristiana: la mia gioia si realizza dove realizzo anche quella dell’altro: nessuno ha un amore più grande di questo, donare gioia ai propri amici. La vera gioia ha il suo prezzo: il dono! Dove c’è il dono saremo testimoni della gioia del Risorto; lì saremo in cammino per annunciare che c’è anche una gioia che sorpassa ogni limite e ci fa condividere il destino di Gesù: la sua vittoria sulla morte per godere la vita eterna. Il cuore e la pienezza di tutta la gioia cristiana è il Paradiso. Dove c’è dono stiamo vivendo la Pasqua…la gioia…e dunque il Paradiso, già qui ed ora.

Ecco un buon impegno: la gioia cristiana è da donare per fare Pasqua.

Vi auguro che la gioia della Pasqua scaldi il vostro cuore, le vostre preoccupazioni e sofferenze; scaldi la vostra vita e quella di coloro a voi cari.

Vi auguro che il dono della Risurrezione vi dia oggi nuova speranza e che il sorriso del Risorto possa essere sul vostro volto come dono per tutti coloro che incontrerete!

Alleluia, gioite, Cristo è veramente Risorto!

Don Massimo Massironi

Direttore

