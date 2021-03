Treviglio, la variazione di bilancio porta 400mila euro: per percorsi rurali e manutenzioni - BergamoNews

Prima variazione di bilancio del 2021 per il Comune di Treviglio, con notizie positive per i trevigliesi.

Sarà infatti recepito il contributo regionale di 200mila euro che l’amministrazione destinerà al potenziamento e alla valorizzazione di due percorsi rurali ciclo-pedonali: il lotto B del collegamento Castel Cerreto-Geromina tramite via Pasturana e via Guido Reni e il percorso di via Pagazzano.

Grazie al lavoro di questi anni, il Comune di Treviglio potrà anche liberare 208mila euro del Fondo crediti di dubbia esigibilità, facoltà concessa ai comuni “virtuosi” che hanno rispettato nell’esercizio precedente a quello di riferimento i seguenti indicatori: riduzione del debito commerciale residuo; indicatore dei pagamenti delle fatture ricevute.

Con queste risorse, ed altee del bilancio comunale, saranno finanziati in particolare:

– ulteriori 50.000 euro per la manutenzione ordinaria strade cittadine;

– ulteriori 50.000 euro relativi alla manutenzione ordinaria edifici comunali;

– ulteriori 36.000 euro relativi alla manutenzione impianti sportivi;

– ulteriori 34.500 euro relativi ad interventi in campo sociale;

– ulteriori 30.000 euro relativi a manutenzione parchi e giardini;

– ulteriori 30.000 euro relativi a manifestazioni e contributi per attività culturali.

La variazione di bilancio verrà votata martedì 30 marzo

“Siamo veramente soddisfatti del lavoro fatto da tutti gli uffici comunali e del nostro operato – sottolinea l’assessore al Bilancio, Sabrina Vailati -. Gli indicatori del bilancio sono molto positivi su più fronti e ci permettono, come in questo caso, di liberare risorse per investire ancora di più nelle manutenzioni; tema al quale abbiamo dedicato grande attenzione nel nostro mandato”.

“È un lavoro di squadra che sta dando ottimi risultati – commenta il sindaco Juri Imeri -. Oltre a potenziare i capitoli di spesa delle manutenzioni e a destinare altre risorse al sociale, grazie al contributo di Regione Lombardia realizzeremo due interventi condivisi con i comitati di quartiere: il secondo lotto del percorso rurale Geromina-Castel Cerreto che passa dalla roggia Vignola (i lavori del primo lotto sono già iniziati) e il percorso ciclopedonale di via Pagazzano, valorizzando anche la Cascina Ganassina, ormai prossima alla fine dei lavori di ristrutturazione”.