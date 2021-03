Tre anni senza Mondonico: immortale grazie alle sue scalate europee con l'Atalanta - BergamoNews

Ci manca Emiliano Mondonico. Ci manca perché sarebbe stato bello parlare con lui di questi anni d’oro dell’Atalanta, analizzare sconfitte e imprese. Chissà come avrebbe visto le due finali di Coppa Italia conquistate dal gruppo di Gasperini negli ultimi due anni, lui che quel trofeo l’ha vinto col Torino e l’ha quasi regalato a Bergamo nel 1996.

Sono passati tre anni da quando il Mondo se n’è andato. Sembra una vita fa.

Il Baffo di Rivolta s’è arreso al male che lo tormentava da anni il 29 marzo 2018. Ci manca la sua saggezza, ci manca il suo senso dell’umorismo fine e intelligente, l’ironia con cui sapeva leggere tante situazioni, la sua enorme competenza calcistica. Ci manca la sua disponibilità.

A Bergamo Mondonico si è reso immortale con le sue cavalcate europee, la prima in Coppa delle Coppe terminata con l’amara semifinale persa nel 1988 col Malines, rimasta comunque nella storia, ma anche per l’incredibile sesto posto dell’anno dopo che portò la Dea, da neopromossa, in Coppa Uefa. Indimenticabile, poi, la finale di Coppa Italia con la Fiorentina, conquistata nella stagione 1995-’96.

Il nome del Mondo è legato a doppia mandata con quello di Bergamo anche per le fantastiche esperienze vissute in serie B dal tecnico cremonese con l’AlbinoLeffe, portato a quattro salvezze (un paio perfino clamorose).

Mondonico ospite della redazione di Bgnews nel 2016, col nostro Alberto Porfidia

Mondonico era uno che piaceva e che sapeva farsi piacere. Una persona che restava nei cuori di chi lo aveva conosciuto. Non dev’essere un caso il fatto che sia tornato a sedere due volte sulle panchine che più aveva amato, quelle di Atalanta, Torino e AlbinoLeffe. Per lui, fiero tifoso della Fiorentina, fu una grande soddisfazione anche la promozione in serie A ottenuta con la Viola nel 2004.

Gli ultimi tempi della sua vita il Mondo li ha dedicati agli “ultimi”, allenando sui campetti impolverati di provincia persone in lotta contro le dipendenze.

Sono passati tre anni dalla notizie della sua partenza. Sembra una vita fa. Ci manca Mondonico.