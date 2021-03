S. Alessandro in Colonna: restaurata lapide per i caduti della Grande Guerra - BergamoNews

La lapide commemorativa dei caduti per la Patria nella Grande Guerra posata sulla facciata dell’edificio adiacente la Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, in via S. Alessandro a Bergamo è stata sottoposta ad accurato restauro.

Questa stele in marmo di Zandobbio con fregi e decorazioni in bronzo è stata eseguita nel primo dopoguerra dallo scultore Rota su disegno dell’ingegner Giovanni Barboglio e dell’architetto Giulio Paleni e posata a cura del Comitato pro ricordo dei caduti in guerra della Parrocchia.

Con la partecipazione di un consistente numero di fedeli, dei parenti dei caduti, del corpo bandistico di Leffe e di un drappello del 78° Reggimento Fanteria, sabato 11 novembre 1922 il parroco monsignor Giuseppe Pezzoli ha celebrato un solenne ufficio funebre. Nel discorso inaugurale lo stesso parroco ha affermato: “Qui al Tempio, dove la loro memoria si manterrà più viva si innalzeranno le preghiere in loro suffragio all’ombra della Croce e della bandiera di Sant’Alessandro sotto lo sguardo di Maria Santissima per attestare a tutti e perennemente che l’amore della religione e l’amore della patria sono inseparabili. Diverse autorità hanno tenuto calorosi discorsi patriottici. Sulla testata della lapide spicca la dicitura Pro Patria fortiter occubuerunt in Christo resurrecturi che significa: Per la grandezza della patria caddero da forti, sicuri di risorgere in Gesù Cristo. In quest’occasione alle famiglie dei valorosi caduti è stato consegnato un libretto che riporta i 184 nomi dei militari che figurano sulla lapide, il corpo di appartenenza, i luoghi dei combattimenti e le decorazioni al valore ottenute”.

Da molto tempo le lacune della pellicola pittorica e i depositi sulla superfice della lapide rendevano difficile la lettura dei nomi dei caduti e le patine di alterazione della superfice bronzea dell’aquila e della base mostravano in modo inequivocabile i segni del degrado. L’iniziativa di promuoverne il restauro è stata assunta dall’ Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra di Bergamo, presieduta da Giuseppe Crespi, che, con il sostegno del parroco Gianni Carzaniga, ha incaricato i restauratori Pierantonio Virotta e Carmen Gotti della Società Carpier di Almenno San Bartolomeo, assumendosi integralmente l’onere economico.

I restauratori hanno pulito delicatamente le superfici di marmo consolidando la pellicola pittorica di colore rosso delle iscrizioni per far risaltare con grande chiarezza i nomi dei parrocchiani della Basilica di Sant’Alessandro in Colonna caduti per la Patria.

Il loro intervento si è anche dedicato alle parti bronzee. L’aquila con le ali spiegate in segno di vittoria, circondata dalla corona d’alloro e appoggiata su di una base che riproduce un insieme di foglie di lauro. Questo restauro conservativo rende una ottima visibilità alla lapide in onore dei Caduti e continua a tenere viva la memoria del loro sacrificio. Non appena muteranno le norme per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il presidente Crespi, d’accordo con monsignor Cazzaniga, ha in programma la presentazione ufficiale dell’opera.