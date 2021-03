Minoranze all'attacco: "Fontana e Moratti fuggono e non rispondono in Consiglio" - BergamoNews

Le minoranze unite attaccano i vertici di Regione Lombardia perché, nonostante avessero chiesto un Consiglio urgente (leggi) per chiarire la situazione relativa alla piattaforma per i vaccini e fare il punto della situazione sull’accordo con Poste Italiane, sembrerebbe che né il Presidente Fontana né la sua vice Moratti né tantomeno l’assessore Caparini saranno presenti per rispondere alle richieste fatte.

“Pare che domani (martedì) assisteremo all’ennesima fuga da parte di Fontana e Moratti perché, nonostante le nostre incessanti richieste e l’effettiva calendarizzazione della seduta, nessuno risponderà pubblicamente e nell’unico luogo istituzionale preposto. L’arroganza di questa Giunta, che scavalca pure le richieste dell’Aula rappresentativa dei territori, ha superato ogni limite e denota anche il livello di sbando cui è esposta e il timore del confronto con i consiglieri che dimostra ormai da mesi.”

Niccolò Carretta, Consigliere regionale Gruppo Misto – AZIONE

Fabio Pizzul, Capogruppo regionale del Partito Democratico

Massimo De Rosa, Capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle

Elisabetta Strada, Capogruppo Lombardi Civici Europeisti

Michele Usuelli, Capogruppo regionale di +Europa-Radicali

Patrizia Baffi, Consigliera regionale Gruppo Misto – Italia Viva