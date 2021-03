Il canale di Suez tornerà libero: disincagliata la nave incastrata - BergamoNews

Alle 4.30 di lunedì è tornata a muoversi la portacontainer Ever Given che si era bloccata martedì scorso nel Canale di Suez. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping che ha spiegato come, durante la notte di luna piena l’alta marea abbia facilitato le operazioni per disincagliare la portacontainer.

Non è ancora chiaro quando il Canale di Suez verrà riaperto al traffico. Secondo la Suez Canal Authority (Sca), ci sono circa 370 navi, comprese 25 petroliere, bloccate alle due estremità del Canale di Suez in attesa di transito.

Un’inchiesta è in corso per cercare di capire come sia potuto accadere questo incidente che, secondo la Sca, ha fatto perdere all’Egitto circa 13-14 milioni di dollari di entrate ogni giorno.