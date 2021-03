Green Energy illumina il futuro dell'ecomobilità - BergamoNews

La carta d’identità dice che solo 5 anni, ma la Green Energy di Treviolo è già una realtà solida all’interno del mercato libero dell’energia: grazie a collaboratori con un’esperienza decennale nel settore è in grado di occuparsi della vendita e della fornitura di energia elettrica e gas metano su tutto il territorio nazionale.

Pur rimanendo fortemente radicata sul territorio e nella tradizione, ciò che caratterizza Green Energy è la fortissima connotazione moderna: l’azienda italiana, lombarda, bergamasca, ha fatto dell’eccellenza e della passione i cardini su cui costruire il proprio core business, puntando sul giusto mix tra i valori del passato e quelli del futuro, sempre alla ricerca di nuovi orizzonti.

Nata a gennaio 2016 per volontà del presidente Gabriele Ghilardi, nel 2019 ha fatto registrare un fatturato di 25 milioni di euro: un successo immediato, raggiunto senza mai perdere la sua identità orobica che si manifesta chiaramente nei sei point provinciali di Treviolo (in via Falcone, sede operativa dell’azienda), Martinengo, Bonate Sotto, Cividate al Piano, Selvino e Treviglio.

A questi si aggiungono anche quelli oltre i confini della Bergamasca, nelle provincie di Venezia, Lecco, Treviso e Vicenza, nelle quali vige la stessa filosofia di lavoro.

“Il leitmotiv è sempre il medesimo – spiega il direttore commerciale Luca Bolis – Non ci avvaliamo mai di call center, di tele marketing, non fa parte della nostra policy. Il nostro lavoro viaggia all’insegna del rapporto umano, della presenza e dell’attenzione costante al cliente, soprattutto laddove c’è un problema da risolvere o un dubbio da sciogliere. Il nostro punto di forza è l’efficienza e l’affidabilità dei nostri collaboratori, che si propongono all’utenza come referenti qualificati in grado di offrire soluzioni diversificate a seconda delle specifiche esigenze”.

L’azienda ha approcciato da subito il mercato con una connotazione marcatamente “green”, ovvero con un occhio attento a tutto ciò che ruota attorno al mondo dell’ecosostenibilità, tanto da sviluppare negli anni un ventaglio significativo di iniziative rivolte al concetto di risparmio energetico inteso a tutto tondo.

Ad essere totalmente green, infatti, è anche il suo codice genetico, votato all’ambiente e a un impatto energetico ridotto e consapevole: non solo proposte legate al cittadino e alla vendita di luce e gas, quindi, ma anche una lunga serie di proposte più ampie volte a incentivare la mobilità elettrica, come ad esempio l’installazione di colonnine di ricarica per le auto di ultima generazione ad alimentazione elettrica. O ancora promozioni dedicate a bici elettriche e monopattini, che permettono all’utente di scegliere il suo modello preferito di e-bike e pagarlo in comode rate direttamente in bolletta.

Ma non solo: grazie all’aiuto di Roberto Perata, entrato a far parte del gruppo nel 2019 nella veste di responsabile marketing, Green Energy ha dato vita anche ad un vero e proprio progetto di eco mobilità volto a sostenere e a sponsorizzare l’utilizzo delle biciclette elettriche anche nella quotidianità e a progettare veri e propri raduni di e-bike e pedalate sostenibili nei bellissimi scenari e circuiti delle valli bergamasche.

“Immaginare e pensare concretamente di pedalare nel futuro ci piace e ci diverte – conclude Bolis – perché crediamo fortemente in un modello volto a salvaguardare l’ambiente e al tempo stesso a garantire una qualità di vita di un certo tipo”.