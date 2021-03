Da metà giugno il passaporto sanitario europeo, non obbligatorio - BergamoNews

Da metà giugno sarà dipsonibile il passaporto sanitario europeo e il suo meccanismo sarà uguale dappertutto nell’Unione. Lo ha annunciato il commissario europeo al mercato interno e capo della task force sui vaccini Thierry Breton, intervistato da Rtl, Le Figaro e Lci.

Breton ha anche mostrato in diretta il certificato a cui l’Ue sta pensando per una riapertura in sicurezza. In attesa di un’immunità di gregge che, secondo il commissario, potrebbe arrivare entro luglio. Il Parlamento europeo, ha aggiunto il presidente David Sassoli a Mezz’Ora in più su Rai 3, “lo voterà il 26 aprile” e “anche noi come Breton pensiamo che a giugno sarà uno strumento per riaprire le attività, consentire agli anziani vaccinati di tornare a una vita normale”.

“Ci sarà una versione per lo smartphone e una versione di carta”, ha spiegato tenendo tra le mani il foglio, giallo e bianco, in cui si vedeva un QR Code. “Conterrà la data di nascita, il numero di passaporto, il certificato con il QR Code e l’informazione se si è stati vaccinati, che tipo di vaccino si è ricevuto e se si hanno degli anticorpi”, ha detto Breton precisando che “per chi non avrà il vaccino sarà indicato l’esito del tampone molecolare”.

Il passaporto può essere richiesto per prendere un aereo, partecipare a un “evento importante” o entrare in un luogo pubblico, ma non è obbligatorio. L’obiettivo è quello di “ritrovare la capacità di convivere senza essere un rischio” e “avere la capacità di riaprire” le attività.